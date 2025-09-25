Польща готується змінити законодавство, щоб дозволити своїм військовим збивати російські дрони над територією України без попереднього погодження з НАТО або ЄС, повідомляє Gazeta Wyborcza . Відповідний законопроєкт Міністерство оборони країни подало ще в червні, і зараз його планують розглядати за пришвидшеною процедурою.

Деталі

Йдеться про повернення Варшаві права на самостійне ухвалення рішень щодо воєнного реагування, яке було обмежене в 2022 році – напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді уряд зобов’язав отримувати дозвіл не лише від країни, де планується операція, а й від НАТО та Євросоюзу.

Парламентська комісія з розслідування російського впливу пізніше розкритикувала ці зміни, наголосивши, що вони обмежують суверенітет Польщі та її здатність реагувати на повітряні загрози, зокрема дрони, які перетинають кордон із боку України чи Білорусі.

Новий проєкт закону має відновити повноваження Збройних сил діяти за принципом «спочатку збий – потім питай», тобто відкривати вогонь у відповідь без тривалих погоджень.

Контекст

У ніч з 9 на 10 вересня вісім російських ударних дронів увійшли в повітряний простір Польщі. Згодом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск уточнив, що дронів було 19 і переважна більшість їх залетіли з Білорусі. Польські, нідерландські та італійські винищувачі разом із силами ППО Польщі збили частину з них. Вхід дронів у європейський повітряний простір був навмисним, а не випадковим, додає голова європейської дипломатії Кая Каллас. Інцидент стався на тлі зростання напруги між НАТО та Росією, напередодні початку масштабних російських військових навчань поблизу Польщі.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, перебуваючи там протягом 12 хвилин.

Дональд Трамп пообіцяв захищати Польщу та країни Балтії в разі посилення російської агресії.