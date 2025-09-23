Закриття кордону між Польщею та Білоруссю спричинило зупинку транзитних залізничних перевезень з Китаю до Європи, а також вплинуло на постачання до Росії. Альтернативні маршрути лише частково розвантажують систему, пише The Moscow Times . Польща планує відновити роботу пунктів пропуску цього тижня.

Деталі

Через транспортний колапс на території Казахстану застрягли десятки поїздів, у тому числі з вантажами, що прямують до Росії. Казахстанська залізниця офіційно припинила прийом нових вантажів з 21 по 30 вересня – на коліях залишили без руху 90 потягів.

Автомобільні перевезення не рятують ситуацію: на кордоні між РФ і Казахстаном утворилися багатоденні черги фур. Російські митники вимагають повний пакет документів і проводять детальні огляди, казахстанська сторона відправляє частину машин на склади тимчасового зберігання, включно з товарами, що швидко псуються.

Логістичні затримки створюють додаткові витрати для бізнесу: імпортери змушені платити за зберігання вантажів і адаптуватися до затримок у тиждень і більше. Якщо блокування триватиме, фінансові втрати значно зростуть.

Через закриття кордону з Польщею з 16 вересня зупинено транзитні потяги з Китаю. Основні маршрути через Брест і Малашевичі критично важливі для нового «Шовкового шляху». З 30,7 млн тонн транзитних вантажів, що пройшли через Росію за вісім місяців, майже все перевезено залізницею, лише 788 000 тонн – морем.

Альтернативні маршрути (через Литву або пункти пропуску Забайкальськ та Ерлянь) лише частково розвантажують систему, але вже зараз там формуються нові черги, а перенаправлення потоків потребує часу й коштів.

За оцінками Союзу залізничників Білорусі, «Білоруська залізниця» вже втратила десятки мільйонів доларів через зупинку транзитних перевезень, а для «Білоруськалію» наслідки — стратегічні: дефіцит контейнерів позбавляє компанію одного з небагатьох маршрутів до Китаю. Раніше частина контейнерів поверталася з Європи порожніми, однак після закриття кордону цей потік майже зник.

Один контейнерний поїзд перевозить у середньому 120–130 TEU, вартість доставки одного контейнера за маршрутом Китай–Європа становить $1600–3200. Для порівняння, лише у 2022 році цим маршрутом було перевезено 1,6 млн TEU, а в травні 2024 року – 186 000 TEU. Через брак тари «Білоруськалій» змушений шукати контейнери на російському ринку за вищими цінами або скорочувати обсяги експорту. Залежність від російської інфраструктури також підвищує витрати й ризики через завантаженість портів та можливі зміни тарифної політики.

«Білоруська залізниця» ризикує втратити транзитні контракти, які можуть бути переорієнтовані на маршрути через РФ або Туреччину. Втрати компанії лише від блокування поїздів може скласти $40–50 млн до кінця вересня 2025 року, підрахувала Спільнота залізничників Білорусі.

У вівторок, 23 вересня, премʼєр-міністр Дональд Туск заявив, що пункти пропуску, які були закриті на тлі зростання загроз і політичної нестабільності в регіоні, почнуть працювати з опівночі четверга, 25 вересня, пише Polsat News.

Контекст

Закриття кордону між Польщею та Білоруссю є частиною тривалої кризи на східних кордонах ЄС, яка розпочалася у 2021 році через гібридну агресію з боку Білорусі (організована міграція, провокації). Повне закриття кордону відбулося у вересні 2025 року на тлі російсько-білоруських військових навчань «Захід-2025». Це рішення польської сторони стосується всіх видів руху: автомобільного, залізничного та пішохідного.

16 вересня міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі оголосило, що кордон залишиться закритим після російсько-білоруських маневрів і що «рух буде відновлено, коли кордон буде повністю безпечним».

Кордон залишається закритим станом на 23 вересня 2025 року.