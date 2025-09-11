З 10 вересня у східній частині Польщі запроваджена спеціальна зона обмеження польотів. Вона діятиме до 9 грудня 2025 року включно. Таке рішення ухвалене на запит Оперативного командування Збройних сил Польщі з міркувань безпеки держави, йдеться у повідомленні на сайті Агентства аеронавігаційного обслуговування.

Деталі

Вночі в зоні встановлена повна заборона на польоти для всіх цивільних літальних апаратів, окрім військових. У денний час польоти дозволені повітряним суднам, які повідомили про політ польській владі.

У зоні можуть літати повітряні судна, які надають екстрену допомогу, в тому числі під час стихійних лих і надзвичайних ситуацій.

Карта Агентства аеронавігаційного обслуговування Польщі

Контекст

В ніч на 10 вересня близько 20 російських безпілотників залетіли на територію Польщі. Загрозу відбивали, зокрема, винищувачі Польщі та Нідерландів. Частину дронів збили, частина впала на польській території.

Влада Польщі попросила союзників по НАТО надати додаткові системи ППО і технології боротьби з безпілотниками.

У ніч на 12 вересня Польща планує повністю закрити кордон з Білоруссю через російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025», які пройдуть з 12 по 16 вересня на території Білорусі.