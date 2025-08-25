Підтримка України з боку Німеччини залишається твердою, заявив віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль під час несподіваного візиту до Києва 25 серпня. Він закликав президента Росії Володимира Путіна не сподіватися на послаблення позиції Берліна, пише Reuters.
Деталі
- «Путін не повинен мати ілюзій, що підтримка Німеччини Україні може послабнути», – заявив він. Клінгбайль нагадав, що Німеччина є другим за величиною донором України у світі та найбільшим у Європі.
- Він запевнив, що Україна може й надалі розраховувати на Німеччину і закликав Путіна виявити зацікавленість у мирному процесі, щоб зупинити найкривавішу війну в Європі за останні 80 років.
- Україна має бути залучена до переговорів, а для тривалого миру необхідне припинення вогню та надійні гарантії безпеки, сказав Клінгбайль. «Ми тісно координуємо наші дії на міжнародному рівні», – зазначив він.
Контекст
За даними Мінфіну Німеччини, з початку війни Берлін надав Україні підтримку на €50,5 млрд.
Візит Клінгбайля відбувся на тлі заяв президента США Дональда Трампа, який наполягає на швидкому завершенні війни. Водночас Київ і його союзники побоюються, що Трамп може спробувати нав’язати угоду на умовах Росії.
Цього тижня президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловили підтримку ідеї розміщення військ у рамках коаліції країн, готових забезпечити безпеку України після можливого мирного договору. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також висловив готовність розглянути участь Німеччини, хоча це може викликати критику як всередині країни, так і за її межами.
