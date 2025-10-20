Серед українців зменшилася частка тих, хто вважає Європу надійним союзником – соціологи вперше зафіксували спад у рівні довіри. Водночас оцінка політики США залишилася відносно стабільною, показавши лише незначне зниження порівняно з серпнем. Про це йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології від 20 жовтня.

Деталі

58% українців вважають, що Європа продовжує серйозно допомагати Україні і прагне справедливого миру. 36% переконані, що Європа втомилася і тисне на Україну задля несправедливих поступок.

Від серпня до жовтня частка тих, хто вбачає в Європі надійного союзника, зменшилася з 63% до 58%. «Водночас якщо протягом лютого-серпня 2025 року громадське сприйняття Європи були досить стабільне, то зараз ми вперше фіксуємо низхідну тенденцію», – зазначають соціологи.

Частка тих, хто вважає, що підтримка Європи слабшає, зросла з 27% до 36%.

У березні 2025 року лише 24% вважали США надійним союзником України – мінімальний показник року.

До серпня частка позитивних оцінок зросла до 42%, а критичних становила 38%. До травня ситуація трохи покращилася, хоча і не дуже суттєво. На початку жовтня оптимістів стало 38%, натомість частка тих, хто вважає, що США втомилися і тиснуть на Україну, зросла до 52%. Зменшилася кількість невизначених респондентів (раніше – 19%).

У травні 2025 року 63% українців добре ставилися до США, 90% – до американців.Попри зміну оцінок політики Вашингтона, антиамериканські настрої не зросли.

У КМІС зазначають, що українці поступово переходять від романтичного бачення партнерства із Заходом до більш прагматичного. Попри це, більшість усе ще визнає критичну роль підтримки ЄС і США та хоче зберегти стратегічні відносини.

Соціологи наголошують, що Росія цілеспрямовано поширює наративи про «втому Заходу» й готовність союзників «кинути Україну». Такі меседжі, зауважують у КМІС, підривають віру суспільства в підтримку партнерів і послаблюють внутрішню стійкість.

Окреме занепокоєння викликає помітне зниження довіри до Європи. У КМІС підкреслюють, що сильні сигнали європейських союзників, підкріплені фактичними діями, та адекватна комунікація в українському суспільстві є важливими для збереження стійкості громадської думки та суспільства.

Контекст

Опитування проводили із 19 вересня до 5 жовтня 2025 року методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. У дослідженні взяли участь 1008 респондентів віком від 18 років, які проживають на підконтрольних уряду України територіях. Статистична похибка вибірки обсягом 1008 осіб (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. Щоб уникнути впливу порядку запитань, респондентів поділили на дві групи: половина відповідала на запитання про політику Європи (487 осіб), інша – про політику США (521 особа). Для кожної з підвибірок похибка не перевищує 5,8%.

Опитування охопило період, коли Дональд Трамп зазначав про можливість української перемоги. Проте ця хвиля не охопила період більш сильних заяв про, наприклад, реалістичність обговорення надання Україні ракет Tomahawk. І не охопила інформацію про можливу зустріч Трампа з Путіним у Будапешті.