Україна веде переговори про постачання 25 систем протиповітряної оборони Patriot, а європейські лідери планують звернутися до США з проханням надати ракети Tomahawk. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресбрифінгу, пишуть «Суспільне» та «Інтерфакс-Україна» . Forbes зібрав ключові заяви президента.

Деталі

Україна активно працює над посиленням своєї протиповітряної оборони, і, за словами Зеленського, уже ведуться переговори про отримання 25 систем Patriot. Крім того, президент зазначив, що питання далекобійних ракет Tomahawk стало ключовим у міжнародних дискусіях. Європейські лідери, які також мають ці ракети у своєму арсеналі, готові звернутися до президента США Дональда Трампа з проханням передати їх Україні. Зеленський наголосив, що саме це питання змусило президента РФ Володимира Путіна зв’язатися з Трампом. Україна координує свої дії з Європою, щоб сформувати спільну позицію для подальших переговорів зі США. «Не лише наявність зброї важлива, а й те, як її використовувати. Ми пропонуємо застосовувати її по військових цілях у координації з партнерами, але вибір тактики за нами», – додав президент.

Щодо співпраці зі США, Зеленський заявив, що Україна готова продавати або надавати дрони власного виробництва в обмін на американські ракети. «США визнають, що наші дрони найкращі завдяки бойовому досвіду. Ми готові не лише продавати, а й виробляти їх у США», – сказав він. Президент розповів про два напрями співпраці: Mega Deal, який передбачає закупівлю американської зброї, зокрема ракет і засобів ППО, та Drone Deal, що включає постачання українських дронів. Зеленський підкреслив, що американська оборонна індустрія зацікавлена в українському досвіді, адже «практики, як у нас, у них немає».

На тлі переговорів про припинення війни Зеленський заявив, що Україна не дозволить Росії здобути перемогу за жодних умов. «Якщо тиск буде лише на Україну, ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо росіянам тріумфу», – наголосив він. Президент додав, що Україна не піде на поступки, які зашкодять її інтересам, і закликав до переговорів за участі США як посередника, а не до формату, де тиск чинитиметься лише на Київ. Зеленський висловив скептицизм щодо ідеї переговорів у Будапешті за участю Трампа, Путіна та нього через проросійську позицію Угорщини. За його словами, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує ініціативи на підтримку України та просуває наративи про «переваги Росії».

Президент нагадав про неефективність Будапештського меморандуму та запропонував альтернативні майданчики для переговорів, зокрема Швейцарію, Австрію, Ватикан, Саудівську Аравію, Катар або Туреччину. Водночас Трамп вважає «угорський формат» перспективним для досягнення миру. Зеленський підтримує ідею припинення війни, але лише за чітких умов, зрозумілих усім сторонам.

На випадок газової кризи взимку Україна має план закупівлі природного газу на $2 млрд, заявив Зеленський. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко домовилася зі Словаччиною про зниження тарифів на транзит газу, а також із США щодо постачання. Норвегія надасть гранти на $100 млн, ще один транш очікується у січні. Додаткові кошти забезпечать банки та інші країни. Україна також планує закуповувати скраплений газ (LNG) через польський термінал і має угоди з Грецією та Азербайджаном. «Газове питання буде вирішено», – запевнив президент.

Контекст

17 жовтня в Білому домі відбулася четверта зустріч президента Трампа з Зеленським, яка не принесла значного прориву. Трамп відхилив прохання Зеленського щодо передачі Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk, поводячись під час перемовин «жорстко», пише Axios, посилаючись на джерела. Пізніше Зеленський в інтерв’ю NBC News зазначив: «Добре, що президент Трамп не сказав «ні», але й не сказав «так». Раніше Трамп заявляв, що ці ракети «потрібні нам самим».

Трамп у своїй соцмережі охарактеризував зустріч як «дуже цікаву та сердечну», закликавши Путіна і Зеленського «зупинитися там, де вони є». За даними Reuters, цю ідею Трамп висловив безпосередньо під час зустрічі, після того, як Зеленський наголосив, що Україна не має наміру добровільно віддавати Росії жодні території. Зеленський, коментуючи допис Трампа, зазначив: «Ми повинні залишитися там, де ми зараз є. А далі вже будемо розмовляти». Він також підтвердив, що питання «Томагавків» наразі не обговорюється.

За даними The Washington Post, у розмові з Трампом президент РФ Володимир Путін висунув умову припинення бойових дій: Україна має повністю відмовитися від Донецької області. Натомість Путін висловив готовність поступитися частиною окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Пропозиція Трампа «зупинитися на поточних позиціях» стала ключовим моментом зустрічі, але Зеленський публічно відкинув будь-які територіальні поступки.