Президент США Дональд Трамп заявив, що «в певному сенсі» вже ухвалив рішення про можливе постачання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Про це він сказав 6 жовтня під час спілкування з журналістами в Білому домі, не уточнивши, чи йдеться про згоду на передачу зброї, чи про відмову, пише Reuters .

Деталі

Трамп зазначив, що хотів би спершу з’ясувати, як саме ЗСУ планують використовувати ці ракети. «Думаю, мені треба дізнатися, що вони будуть із ними робити. Куди вони їх спрямують? Напевно, я маю поставити це питання», – сказав він, додавши, що не прагне ескалації конфлікту.

Контекст

Tomahawk – американська крилата ракета великої дальності, яку США активно застосовують з морських і наземних платформ. Україна неодноразово просила надати цю зброю для ураження російських військових цілей на окупованих територіях і в глибині Росії. Питання про передачу ракет залишається одним із найчутливіших у відносинах Києва та Вашингтона.

Президент Зеленський в інтерв’ю Axios раніше зазначив, що звернувся до Дональда Трампа з проханням надати Україні нову систему озброєння. Він не назвав її перед камерами, але наголосив, що сама наявність цієї системи в Україні, навіть без її використання, може спонукати Росію до переговорів.

Пізніше, за даними The Telegraph із посиланням на анонімні джерела, стало відомо, що Зеленський просив ракети Tomahawk. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про розгляд у Вашингтоні можливості передачі Україні ракет Tomahawk. Білий дім аналізує цю пропозицію, але остаточне рішення залишається за президентом США.

Минулого тижня Reuters із посиланням на джерело повідомило, що адміністрація Трампа, ймовірно, не схвалить продаж Tomahawk для використання Україною, оскільки наявні запаси зарезервовані для потреб Військово-морських сил США та інших пріоритетних завдань. Водночас не виключається можливість надання Києву альтернативних ракет із великим радіусом дії.

Кремль назвав можливу поставку ракет Tomahawk ескалацією конфлікту. Путін заявив, що такі поставки «зруйнують» відносини Москви та Вашингтона.