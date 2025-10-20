Після досягнення припинення вогню у Секторі Гази президент США Дональд Трамп знову сфокусувався на спробі припинити російсько-українську війну. Які наслідки чергового сплеску дипломатії?

За останні кілька днів президент США Дональд Трамп встиг поговорити з очільником РФ Володимиром Путіним і домовитись з ним про потенційну зустріч у Будапешті. А після цього – зустрітися в Білому домі з українською делегацією на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

У напруженій атмосфері Трамп відмовив у наданні Україні крилатих ракет Tomahawk, а в обговоренні знову лунала тема територіальних поступок з боку Києва.

Попри це, зустріч Трампа і Зеленського «не була такою похмурою, як повідомлялось», сказав Politico неназваний європейський дипломат. Зустріч стала для українців «порожньою, але не катастрофою», українська делегація стала жертвою «невдалого таймінгу та завищених очікувань», додали два республіканські експерти з зовнішньої політики, які безпосередньо знають про перебіг зустрічі.

Які насправді наслідки останніх днів дипломатії для України? Forbes Ukraine виокремив три негативних і два позитивних.