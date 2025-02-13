Податкова не отримає неконтрольованого доступу до банківської таємниці – голова НБУ

Нацбанк не погодиться з позасудовим доступом будь-якого держоргану до банківської таємниці українців, наголосив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes .

Ключові факти

Міністр фінансів Сергій Марченко допустив, що податкова отримає доступ до банківської таємниці українців. Однак очільник НБУ наголосив, що банківська таємниця – один із фундаментальних інститутів довіри до банків і фінансової системи.

«НБУ готовий обговорювати процедуру, регламенти, але не може погодитися з безконтрольним та необмеженим позасудовим доступом до банківської таємниці для будь-якого органу», – зазначив Пишний.

Також голова Нацбанку зазначив, що в ЄС, куди прагне вступити Україна, є власні правила боротьби з ухиленням від сплати податків, але жодне з них не дає необмеженого доступу до банківської таємниці.

«Тому не можна сказати, що банківські дані в Україні будуть розкриті в неконтрольованому і нерегламентованому обсязі», – запевнив Пишний.

Контекст

У січні 2025-го міністр фінансів виступив за надання податковій доступу до банківської таємниці. «Максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків – це наше майбутнє, – сказав Марченко. – І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців».

Скасування банківської таємниці в нинішньому вигляді відбудеться у межах євроінтеграції України, вважає Марченко.

Про загрози від розкриття банківської таємниці для Forbes розповідали виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук та фахівець з питань правової політики Економічної експертної платформи Єфрем Лащук.