Компанія Shell веде попередні переговори про придбання компанії BP, пише видання The Wall Street Journal 25 червня. За словами обізнаних джерел, це може стати найбільшою угодою в нафтовій галузі за останнє покоління.

Ключові факти

Придбання BP поставить Shell на міцнішу основу, щоб кинути виклик більшим конкурентам, таким як Exxon Mobil і Сhevron. Це було б знакове обʼєднання двох найбільших нафтових компаній, групи транснаціональних гігантів, які домінують у виробництві найважливіших світових джерел енергії.

Переговори між представниками компаній ведуться активно, проте поки що не вдалося дізнатися про будь-які умови потенційної угоди, і сама угода поки що далека від визначеності, повідомляє газета з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Наразі BP оцінюється приблизно в $80 млрд. З урахуванням премії це може виявитися найбільшою корпоративною нафтовою угодою з часів мегазлиття вартістю $83 млрд, у результаті якого зʼявилася Exxon Mobil. Це також стане найбільшою угодою M&A року на ринку, на який вплинула торговельна війна президента Трампа та інші геополітичні протиріччя.

Shell входить у переговори, діючи з позиції сили, її акції перевершували акції BP останніми роками. Shell, яка, як і BP, базується у Великій Британії, але має операції по всьому світу, має ринкову вартість понад $200 млрд.

BP була відстаючою серед великих нафтових компаній після невдалого переходу від викопного палива до відновлюваної енергії. Вона також пережила роки управлінських потрясінь та операційних катастроф.

Для Shell придбання BP потребуватиме років інтеграції, ускладненої можливим продажем активів, що перетинаються. Але угода могла б дати глобальному торговому бізнесу Shell більше охоплення та зміцнила б її домінування в таких областях, як скраплений природний газ.

Придбання BP надасть Shell можливість розподілити витрати на більшій операційній базі і витіснити конкурентів. Shell також буде більш прийнятною у політичному плані для британських регуляторів, які можуть опиратися придбанню BP іноземним покупцем.

Контекст

BP перебуває під сильним тиском після багатьох років незадовільної роботи та втручання агресивного акціонера-активіста Elliott Investment Management.

Успішне обʼєднання Shell і BP стане одним із найбільших поглинань у нафтовій галузі, обʼєднавши культових британських мейджорів. Колись компанії були близькими конкурентами, схожими за розміром, охопленням та глобальним впливом. Але їхні шляхи розійшлися останніми роками після того, як BP надто швидко перейшла на низьковуглецеву енергетику.

Угода Shell-BP стане останньою подією в низці злиття та поглинання в енергетичному секторі, оскільки виробники прагнуть досягти більшої економії за рахунок масштабу.

Chevron все ще працює над закриттям своєї мегаугоди на суму $53 млрд за Hess, яка була призупинена через спроби Exxon оскаржити її законність. Минулого року Exxon уклала угоду на $60 млрд на купівлю Pioneer Natural Resources. Diamondback Energy уклала угоду на $26 млрд за Endeavor Energy Resources.