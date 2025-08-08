Львівська міська рада звернулася до премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска через затримки у будівництві сміттєпереробного заводу, який зводить польська компанія Control Process S.A. Депутати вимагають вплинути на підрядника, який, на їхню думку, зриває графіки та не дотримується умов контракту. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Деталі

Будівництво заводу з механіко-біологічної переробки відходів розпочалося після перемоги Control Process S.A. у міжнародному тендері 2021 року. Проєкт фінансується коштами львівської громади – це кредитні зобов’язання міста та гранти.

Підрядник вже отримав €29 млн, але роботи виконуються з відставанням. Львів кілька разів подовжував строки, але навіть до кінцевого терміну – 4 жовтня 2025 року – завершення пусконалагоджувальних робіт виглядає нереальним, йдеться у повідомленні.

Крім того, Львівське КП «Зелене місто» заявило про перешкоджання польською компанією роботі інших підрядників.

«Це найбільший підрядний контракт польської компанії в Україні – понад €40 млн, частково профінансований кредитом ЄБРР. До цього проєкту прикута увага міжнародної спільноти, і він має вагоме значення для громади міста», – йдеться у зверненні.

Контекст

Проблема поводження з твердими побутовими відходами у Львові загострилася після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі у 2016 році, коли через пожежу та зсув сміття загинули люди. Місто опинилося в умовах «сміттєвої блокади» та розпочало розробку стратегії, що передбачала будівництво першого в Україні сучасного сміттєпереробного заводу.

У 2018 році Львів уклав угоду з ЄБРР і фондом E5P на фінансування проєкту вартістю €35 млн, з яких €25 млн – кредит, а €10 млн – грант. План також включав рекультивацію Грибовицького полігону. Місце для заводу обрали на вул. Пластовій, 13, за рекомендацією французької компанії Egis. Міжнародний тендер привернув 12 компаній з 11 країн.

Спершу переможцем став консорціум WTT Netherlands BV та Axis Industries UAB, але згодом підрядником стала польська компанія Control Process S.A., яка у 2021 році підписала контракт.

Сміттєпереробний завод у Львові має стати першим комплексом такого типу в Україні. Його проєктна потужність становить 240 000 тонн відходів на рік при двозмінній роботі, а на підприємстві планується працевлаштувати понад 180 осіб. Завод використовуватиме технології механіко-біологічної переробки, що відповідають Національній стратегії поводження з відходами до 2030 року та стандартам ЄС.