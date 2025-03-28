Сміття на вхід, гроші – на вихід. Сотні українських компаній намагаються робити бізнес на відходах. Наскільки це вигідно?

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Українські підприємці навчились отримувати сотні мільйонів гривень на зборі та переробці сміття. Серед продуктів – гранула для виготовлення пластикових виробів і альтернативне паливо. Як працює цей ринок і наскільки вигідний «екологічно свідомий» бізнес?
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Вантажівка Scania заїжджає на сортувальну станцію підприємства «Обухівміськвторресурси» на Київщині, на складах – спресовані куби макулатури і пластику та гори тирси, йдеться у відеоролику компанії. Поміж цими етапами триває найдовший процес – працівники розділяють привезені відходи на сортувальних лініях, щоб далі відправити цю вторинну сировину на очищення і подрібнення.
У січні 2025 року уряд затвердив Національний план управління відходами до 2033 року. Серед цілей – розширення переробки та підвищення обізнаності населення в сортуванні сміття.
У документі – 94 підприємства, що займаються переробкою вторинної сировини, тоді як єдиний державний реєстр налічує близько 2780 приватних компаній включно із заготівельними. Їхня сумарна виручка за 2024 рік – 26 млрд грн, свідчать дані YouControl Market.
У 2023 році в Україні утворилось 4,9 млн т побутових відходів та 218 000 т пластику, скла і макулатури, за інформацією Держстату. Чи справді цей ринок привабливий для бізнесу?
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