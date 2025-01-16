Помер культовий режисер Девід Лінч

У четвер, 16 січня, на 78-му році життя пішов із життя американський режисер Девід Лінч. Про це повідомила його родина на офіційній сторінці митця у Facebook.

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«З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть нашого дорогого чоловіка й художника, Девіда Лінча. Просимо поважати наше право на приватність у цей важкий час. Світ утратив частинку своєї душі, і тепер у ньому залишилася велика порожнеча», – йдеться у заяві родини.

У 2024 році Лінч розповів, що багаторічне куріння призвело до розвитку емфіземи легенів. Через ризик ускладнень Лінч максимально обмежив контакти із зовнішнім світом, боячись інфікування COVID-19, оскільки навіть незначна застуда могла мати серйозні наслідки для його здоров’я.

Режисер визнавав, що відмовитися від куріння було надзвичайно складно: «Це було те, що я безмежно любив, але зрештою воно мене зрадило».

«Куріння стало невіддільною частиною мого творчого життя: запах тютюну, мить підпалювання, вдихи, розслаблення, роздуми про роботу чи нові ідеї. У цьому було щось неймовірно прекрасне. І водночас воно повільно мене вбивало», – ділився митець.

Девід Лінч. Фото: Getty Images

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лінч виступив із підтримкою українців і засудив країну-агресора. Під час щоденного прогнозу погоди на своєму YouTube-каналі він закликав Путіна «припинити сіяти смерть і руйнування в Україні».

Хто такий Девід Лінч

Лінч розпочав карʼєру зі створення експериментальних короткометражок, що врешті привели його до успіху з дебютним повнометражним фільмом «Голова-гумка». Його інші роботи, зокрема «Синій оксамит», «Дикі серцем», «Малголланд-драйв» та культовий серіал «Твін Пікс», здобули численні нагороди.

Митця тричі номінували на премію «Оскар» за найкращу режисуру, а в 2019 році він отримав почесний «Оскар» за видатні досягнення в кіно. У 1990 році режисера нагородили «Золотою пальмовою гілкою» Каннського кінофестивалю.

Девід Лінч захоплювався трансцендентальною медитацією та у 2005 році заснував Фонд Девіда Лінча, метою якого було сприяння розвитку самосвідомості. Окрім кінематографії, митець активно займався живописом, випускав музичні альбоми, створював прогнози погоди на YouTube та навіть відкрив нічний клуб у Парижі.