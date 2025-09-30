Поштово-логістична група Meest інвестує $30 млн в будівництво нового логістичного терміналу під Львовом , йдеться в матеріалі Forbes Ukraine. Той оброблятиме до 1 млн посилок на добу. Це – найбільший подібний об’єкт на заході країни та найбільший термінал Meest.

Ключові факти

Група компаній Meest Ростислава Кісіля навесні розпочала будівництво нового логістичного комплексу площею близько 24 000 кв. м у південно-східній частині львівської об’їзної дороги , повідомила Forbes Ukraine Global CMO групи Марта Янків.

, повідомила Forbes Ukraine Global CMO групи Марта Янків. Новий логістичний центр зводять на магістралі, яка з’єднує транспортні потоки зі всієї України з прикордонними пунктами пропуску, пояснила Янків. «Це суттєво спрощує логістику міжнародних відправлень та розвантажує дороги Львова – вантажівки більше не виїжджатимуть у місто», – каже вона.

На вересень 2025-го на ділянці 5,5 га під Львовом частково зведений каркас майбутньої складської будівлі. Завершити будівництво планують в квітні 2026-го.

Новий термінал має стати найбільшим для групи в Україні. «Він буде здатний обробляти понад 1 млн посилок на добу», – повідомила Янків.

У будівництво та запуск терміналу Meest інвестує близько $30 млн.

У новому хабі працюватимуть ключові бізнеси групи: Rosan, Meest Пошта, Meest Cargo, Meest Shopping та Meest International. Для кожної компанії передбачені окремі приміщення, облаштовані за стандартами складів класу «А» і обладнані сучасними сортувальними лініями.

Термінал матиме автономне енергозабезпечення завдяки сонячній електростанції на 700–1000 кВт, каже Янків.

Контекст

Meest Group уже має два логістичні комплекси у Львові, де опрацьовуються міжнародні посилки. Ще один термінал група має в Києві поблизу аеропорту «Жуляни» площею 10 000 кв м. та мережу з 61 вантажних хабів по всій Україні. Також Meest має мережу міжнародних логістичних хабів у 18 країнах світу загальною площею понад 370 000 кв. м, додає вона.

Meest працює на ринку поштових послуг у сегментах B2B, B2С та С2С та надсилає щорічно близько 30 млн посилок у понад 70 країн світу. Традиційно група була зосереджена на емігрантській доставці та поступилась українським ринком «Укрпошті» та «Новій пошті».

Внутрішньоукраїнські операції приносять Meest менше половини доходу, пояснював власник групи Ростислав Кісіль навесні 2024-го. За даними YouControl, торік виторг групи зріс майже на 78% – до 9,26 млрд грн.

Навесні 2024-го Meest інвестувала $72 млн в розбудову власної мережі в шести країнах Європи. Тепер фокус уваги на Україні. Як новий термінал посилить можливості Meest на ринку, де панує «Нова пошта» – читайте в матеріалі Forbes Ukraine.