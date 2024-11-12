Понад половина українців проти територіальних поступок, майже третина – готові до них – опитування КМІС

Станом на початок жовтня більшість українців (58%) виступали проти територіальних поступок, 32% опитаних готові поступитися територіями для досягнення миру, йдеться у опитуванні , проведеному з 20 вересня – 3 жовтня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Ключові факти

За даними КМІС, між травнем і початком жовтня ситуація фактично не змінилася – наразі 32% готові до територіальних поступок.

Частка тих, хто виступає проти будь-яких територіальних поступок знижувалася до травня 2024 року і сягнула 55%. Станом на початок жовтня – 58% і поточний показник у межах статистичної похибки порівняно із травнем, тобто формально змін не було.

Інфографіка: КМІС

Раніше КМІС публікував дані цього ж опитування щодо того, як українці сприймають запас міцності Росії (Росія має умовно «безмежний» запас ресурсів для терору України чи Росія поступово вичерпує їх) та скільки самі готові терпіти війну. Зокрема, хто вірить у «безмежний» запас ресурсів Росії більшою мірою готові до територіальних поступок – 48% проти 44%, які все одно категорично проти.

На противагу цьому серед тих, хто вважає, що Росія все-таки вичерпує ресурси, лише 18% готові до територіальних поступок, а 72% виступають категорично проти жодних поступок.

У випадку особистої готовності терпіти війну чим довший період називають респонденти, тим менше серед них тих, хто готовий до територіальних поступок. Якщо серед тих, хто готовий терпіти війну декілька місяців-пів року, 59% готові до територіальних поступок, то серед тих, хто готовий терпіти 1 рік – 43%, а серед тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно – 21%. Водночас з 34% до 69% зростає частка тих, хто категорично проти жодних поступок.

Лише для 4-7% українців територіальні поступки є такими, які легко прийняти. Водночас є частина українців, для яких такі поступки є важкими, але загалом прийнятними. Причому є диференційоване ставлення залежно від території. З одного боку, у випадку всіх нині окупованих територій загалом 30% готові до того, що Росія продовжить де-факто контролювати їх, проте 64% виступають категорично проти цього. Водночас, з іншого боку, у випадку Донбасу і Криму загалом 46% готові прийняти таку поступку. Категорично проти – 50% у випадку Донбасу і 51% у випадку Криму.

Інфографіка: КМІС

Про дослідження

КМІС провів опитування методом телефонних інтерв’ю (CATI), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) було опитано 2004 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,7% — для показників, близьких до 10%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.