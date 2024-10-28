Більшість українців не планує переїзд до країн ЄС у найближчі кілька років – опитування «Рейтинг»

Населення України скоротилося на 10 млн, або приблизно на чверть, з початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомляла ООН.

Абсолютна більшість (91%) опитаних українців не планує переїзд до країн ЄС у найближчі кілька років, свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг», яке було проведене 24-29 вересня. На думку 57% опитаних для вступу в ЄС Україна потребує подальших реформ.

Ключові факти

Згідно із опитуванням, більшість респондентів (91%) не планує переїзд до країн ЄС у найближчі кілька років, 7% – планує, 2% важко відповісти.

у найближчі кілька років, 7% – планує, 2% важко відповісти. Найчастіше має намір переїхати молодь (15%).

Інфографіка: Рейтинг

Понад половина опитаних українців (55%) має родичів, що змінили місце проживання через повномасштабне вторгнення. Найбільше респондентів, що мають близьких, що виїхали за кордон, серед мешканців Сходу (70%) та Півдня, жителів обласних центрів (57%).

Більшість (74%) українців вважають боротьбу з корупцією найбільш важливою реформою. Також серед важливих реформ – реформа національної безпеки та оборони (36%) та судової системи та прокуратури (36%).

найбільш важливою реформою. Також серед важливих реформ – реформа національної безпеки та оборони (36%) та судової системи та прокуратури (36%). Найкраще опитані українці оцінили проведення реформи цифрової трансформації : повністю або скоріше задоволені нею 66% респондентів, 20% незадоволені, 13% опитаних було важко відповісти.

: повністю або скоріше задоволені нею 66% респондентів, 20% незадоволені, 13% опитаних було важко відповісти. Найменше опитані задоволені боротьбою з корупцією: 15% опитаних зазначили, що задоволені реформою, 84% – незадоволені.

Більшою мірою задоволені проведенням усіх реформ молодь та більш забезпечені опитані.

На думку майже 20% опитаних, Україна вже повністю готова до вступу в ЄС, але більшість (57%) вважає, що для вступу в ЄС Україна ще потребує подальших реформ. 22% респондентів вважає, що Україна зовсім не готова до вступу в ЄС. Частка тих, хто бачить необхідність у подальших реформах зросла на 14% за останній рік. Частіше таку думку поділяють мешканці Києва та Заходу.

Контекст

До повномасштабної війни населення України становило 42 млн осіб, включно з жителями окупованого Криму. Згідно з даними урядової Стратегії демографічного розвитку, до липня 2024 року населення України скоротилося до 35,8 млн, з яких 31,1 млн проживали на територіях, що перебувають під контролем Києва.

Уряд прогнозує, що населення продовжить скорочуватися, і до 2041 року в Україні проживатимуть 28,9 млн осіб, а до 2051-го – 25,2 млн.

Основними причинами такої тенденції уряд називає депопуляцію – коли смертність перевищує народжуваність, трудову міграцію, окупацію частини території країни та нові виклики, повʼязані з війною.

Як може змінитися демографія у найближчі роки, чи можна уповільнити динаміку і де шукати працівників бізнесу, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.