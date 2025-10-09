У 2024 році глобальне енергоспоживання зросло на 2%. Попит підштовхує розвиток як відновлюваних, так і викопних джерел, які досі формують 86% енергобалансу. Про це йдеться у щорічному «Статистичному огляді світової енергетики 2025» від Energy Institute, Kearney та KPMG.

Вісім тенденцій світової енергетики

1. Енергетично «голодний» світ

Попит на енергію випереджає можливості відновлюваних джерел. Сонячна й вітрова генерація зросли на 16%, але цього недостатньо для виконання кліматичних цілей.

2. Реальність ВДЕ у Європі

Китай забезпечив 57% нових потужностей ВДЕ й лідирує за електромобілями. У США зростання – 7%, у Європі – лише 6%. Частка невикопної енергії у світі становить близько 13%, а темпи «зеленого» переходу гальмують інфраструктурні та політичні бар’єри.

3. Електрифікація як драйвер

Попит на електроенергію зростає удвічі швидше за загальне споживання енергії, головно завдяки Китаю.

4. Газ – не лише перехідне паливо

Світове споживання газу сягнуло рекорду. Попит зріс на 2% у США та Європі, на 7% у Китаї. Газ залишається ключовим елементом енергосистеми.

5. Нафта: пік чи плато?

США стали найбільшим виробником нафти й газу, зменшивши вплив ОПЕК. Європейські НПЗ скорочуються, а видобуток зміщується в Азію та на Близький Схід. Попит на нафту наближається до плато.

6. Вугілля: минуле, що не зникає

Попри зниження частки, попит на вугілля зростає у кількох регіонах. Китай, Індія та США залишають його у своїх стратегіях як елемент енергетичної безпеки.

7. Переформатування енергопотоків

Після вторгнення РФ в Україну Європа диверсифікувала постачання газу, зменшивши залежність від Москви. США, Катар і Норвегія стали ключовими постачальниками LNG, а Азія – головним енергетичним хабом.

8. Ціни: стабільність під загрозою

У 2024 році ринки нафти й газу були відносно стабільними, але розширення видобутку в OPEC+ може знову викликати волатильність.

Контекст

Світ переживає «хаотичний енергоперехід» – зростання попиту, політичні ризики й фінансовий тиск роблять ринок непередбачуваним. Водночас ця нестабільність відкриває нові можливості: для країн – зміцнити енергетичну безпеку, для бізнесу – знайти конкурентні ніші, для інвесторів – переосмислити ризики та точки зростання.

Україна входить у цей процес із власними викликами – війною та ударами по енергетиці. Пріоритетом стають стійкість, децентралізація генерації й розвиток «зелених» технологій, що можуть стимулювати економічне відновлення.