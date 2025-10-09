У 2024 році глобальне енергоспоживання зросло на 2%. Попит підштовхує розвиток як відновлюваних, так і викопних джерел, які досі формують 86% енергобалансу. Про це йдеться у щорічному «Статистичному огляді світової енергетики 2025» від Energy Institute, Kearney та KPMG.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Вісім тенденцій світової енергетики
1. Енергетично «голодний» світ
Попит на енергію випереджає можливості відновлюваних джерел. Сонячна й вітрова генерація зросли на 16%, але цього недостатньо для виконання кліматичних цілей.
2. Реальність ВДЕ у Європі
Китай забезпечив 57% нових потужностей ВДЕ й лідирує за електромобілями. У США зростання – 7%, у Європі – лише 6%. Частка невикопної енергії у світі становить близько 13%, а темпи «зеленого» переходу гальмують інфраструктурні та політичні бар’єри.
3. Електрифікація як драйвер
Попит на електроенергію зростає удвічі швидше за загальне споживання енергії, головно завдяки Китаю.
4. Газ – не лише перехідне паливо
Світове споживання газу сягнуло рекорду. Попит зріс на 2% у США та Європі, на 7% у Китаї. Газ залишається ключовим елементом енергосистеми.
5. Нафта: пік чи плато?
США стали найбільшим виробником нафти й газу, зменшивши вплив ОПЕК. Європейські НПЗ скорочуються, а видобуток зміщується в Азію та на Близький Схід. Попит на нафту наближається до плато.
6. Вугілля: минуле, що не зникає
Попри зниження частки, попит на вугілля зростає у кількох регіонах. Китай, Індія та США залишають його у своїх стратегіях як елемент енергетичної безпеки.
7. Переформатування енергопотоків
Після вторгнення РФ в Україну Європа диверсифікувала постачання газу, зменшивши залежність від Москви. США, Катар і Норвегія стали ключовими постачальниками LNG, а Азія – головним енергетичним хабом.
8. Ціни: стабільність під загрозою
У 2024 році ринки нафти й газу були відносно стабільними, але розширення видобутку в OPEC+ може знову викликати волатильність.
Контекст
Світ переживає «хаотичний енергоперехід» – зростання попиту, політичні ризики й фінансовий тиск роблять ринок непередбачуваним. Водночас ця нестабільність відкриває нові можливості: для країн – зміцнити енергетичну безпеку, для бізнесу – знайти конкурентні ніші, для інвесторів – переосмислити ризики та точки зростання.
Україна входить у цей процес із власними викликами – війною та ударами по енергетиці. Пріоритетом стають стійкість, децентралізація генерації й розвиток «зелених» технологій, що можуть стимулювати економічне відновлення.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.