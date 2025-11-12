Посли ЄС схвалили нові правила, які спрощують призупинення безвізового режиму для третіх країн, що створюють безпекові ризики для Євросоюзу або порушують права людини. Про це 12 листопада повідомив редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Йозвяк.

Деталі

За його словами, рішення може набути чинності вже в грудні та бути застосоване до окремих категорій власників грузинських паспортів.

«Посли щойно дали зелене світло спрощенню призупинення візової лібералізації ЄС. 17 листопада – міністри ЄС затвердять угоду, 26 листопада – церемонія підписання в парламенті, грудень – набуття чинності. Невдовзі після цього механізм може бути застосований до частини власників грузинських паспортів», – написав журналіст.

Контекст

Наразі Європейський Союз підтримує безвізовий режим із 61 третьою країною. З них 25 держав уклали з ЄС угоди про взаємне скасування візових вимог, а дев’ять – отримали безвіз після успішного завершення діалогу про лібералізацію візового режиму. Серед цих дев’яти: Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Грузія, Молдова, Україна та частково визнане Косово.

У червні ЄС оголосив про оновлення механізму призупинення безвізу: розширено перелік підстав для санкцій, подовжено їхню дію та спрощено процедуру, щоб швидше реагувати на зловживання чи порушення.