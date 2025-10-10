Брюссель розробляє оновлену візову стратегію, яка передбачає посилення умов для надання або скасування безвізового режиму для третіх країн, що не співпрацюють з Європейським Союзом у питаннях міграції. Про це йдеться у службовій записці Єврокомісії, яку цитує Euractiv .

Деталі

Запропонована стратегія передбачає, що ЄС переглядатиме безвізовий режим кожні три роки або швидше – у разі виникнення «надзвичайних обставин». Якщо країна відмовляється приймати назад своїх громадян або ігнорує зобов’язання щодо реадмісії, Євросоюз зможе швидше призупинити або скасувати безвіз.

До країн з «різко погіршеними відносинами з ЄС» можуть бути застосовані цільові обмеження – як-от заборона на поїздки для посадовців або призупинення всіх віз, не пов’язаних із критичними потребами.

Планується активніше застосовувати статтю 25а Візового кодексу ЄС, яка дозволяє прив’язувати видачу віз до рівня співпраці третіх країн з ЄС у сфері міграційної політики.

Стратегія передбачає поліпшення умов для залучення дослідників, стартап-засновників та висококваліфікованих працівників. ЄС пропонує спростити оформлення довгострокових віз і дозволів на проживання, а також посилити правовий захист цих категорій мігрантів. Для підтримки цього напряму пропонується фінансування консульств з метою прискорення обробки заявок від кваліфікованих працівників і студентів, а також введення багаторазових шенгенських віз терміном до 10 років для «надійних мандрівників».

Єврокомісія пропонує створити новий підрозділ у складі прикордонного агентства Frontex, який займатиметься підтримкою візової системи. Цей офіс зможе направляти тимчасових працівників у консульства під час пікового навантаження, а також проводити навчання консульських співробітників.

У межах нової стратегії запланований і перший в історії ЄС аудит діяльності приватних компаній, які обробляють візові заявки від імені країн-членів.

Нову візову стратегію офіційно представлять до кінця 2025 року. Після цього до обговорення приєднаються Європарламент та Рада ЄС, які мають затвердити фінальну версію документа.

Контекст

Наразі Європейський Союз підтримує безвізовий режим із 61 країною, що не є членами блоку. Із них 25 країн уклали угоди про скасування візових вимог із ЄС, а дев’ять отримали безвіз завдяки успішному завершенню діалогу щодо лібералізації візового режиму. До цих країн належать Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Грузія, Молдова, Україна та частково визнане Косово.

У червні Європейський Союз заявив, що оновлює правила призупинення безвізового режиму, щоб ефективніше реагувати на зловживання, розширюючи перелік підстав і подовжуючи терміни санкцій.