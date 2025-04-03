Іспанія скасувала видачу «золотих віз» іноземцям. Програма була популярна серед росіян та українців

В Іспанії з 3 квітня припиняється дія програми «золотих віз» – дозволів на проживання для іноземців з-поза меж ЄС, які купували нерухомість вартістю від €500 000, йдеться у повідомленні уряду. Ініціатива, запроваджена у 2014 році під час рецесії, завершується на тлі кризи доступності житла, пише El Pais .

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Уряд Іспанії вирішив скасувати програму, вважаючи, що вона погіршує ситуацію на ринку нерухомості в окремих регіонах. «Скасування «золотих віз» відкриває можливості для тих, хто сьогодні не може знайти житло через високі ціни та брак пропозиції», – зазначила міністерка житлового будівництва Ісабель Родрігес.

Ухвалене рішення аналогічне рішенням інших країн, як-от Ірландії та Португалії, і відповідає рішенню Єврокомісії, яка 2022 року закликала країни ЄС скасувати «всі наявні системи громадянства для інвесторів», заявив уряд.

Ті, хто вже отримав «золоту візу», не втратять резидентства. За даними уряду, до 2023 року Іспанія видала 22 430 таких дозволів, причому їхня кількість зросла після пандемії.

Більшість (93%) резидентів оселилися у семи провінціях: Барселона, Мадрид, Малага, Аліканте, Балеарські острови, Жирона та Валенсія. Три чверті віз отримали громадяни Азії – переважно Китаю – та європейських країн поза ЄС – Росії, України, Великої Британії.

Контекст

Програма «золотих віз» була частиною закону про підтримку підприємців, ухваленого урядом Народної партії у 2013 році. Вона дозволяла іноземцям отримувати резидентство за інвестиції: щонайменше €500 000 у нерухомість (без урахування іпотек чи інших обтяжень), €2 млн у державні облігації, €1 млн в акції іспанських компаній або фонди. Уряд тоді пояснював, що мета програми – стимулювати міжнародні інвестиції та покращити бізнес-середовище в Іспанії.

З часом програма «золотих віз» стала об’єктом критики через спекулятивний тиск на ринок житла. З 2014-го до 2023 року кількість виданих віз зросла зі 157 до 5425 щорічно, що відображає їх популярність серед заможних іноземців.

Скасування програми – частина ширшої політики уряду, яка спрямована на розв’язання житлової кризи у великих містах і туристичних зонах.

Водночас противники рішення, зокрема Народна партія і Vox, стверджують, що скасування програми може відлякати інвесторів і нашкодити економіці.

Представники ЄС тривалий час тиснули на уряди, щоб вони згорнули ці програми. Брюссель вважає, що вони є антидемократичними й такими, які можуть служити засобом для надходження брудних грошей до ЄС.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Єврокомісія закликала країни ЄС згорнути програми і не видавати «золоті візи» громадянам Росії та Білорусі.

За останні роки значно скоротили або припинили видачу «золотих віз» Португалія, Ірландія й Велика Британія.