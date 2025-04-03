Іспанія скасувала видачу «золотих віз» іноземцям. Програма була популярна серед росіян та українців

В Іспанії з 3 квітня припиняється дія програми «золотих віз» – дозволів на проживання для іноземців з-поза меж ЄС, які купували нерухомість вартістю від €500 000, йдеться у повідомленні уряду. Ініціатива, запроваджена у 2014 році під час рецесії, завершується на тлі кризи доступності житла, пише El Pais.
Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.
Від 49 грн на місяць!
Деталі
- Уряд Іспанії вирішив скасувати програму, вважаючи, що вона погіршує ситуацію на ринку нерухомості в окремих регіонах. «Скасування «золотих віз» відкриває можливості для тих, хто сьогодні не може знайти житло через високі ціни та брак пропозиції», – зазначила міністерка житлового будівництва Ісабель Родрігес.
- Ухвалене рішення аналогічне рішенням інших країн, як-от Ірландії та Португалії, і відповідає рішенню Єврокомісії, яка 2022 року закликала країни ЄС скасувати «всі наявні системи громадянства для інвесторів», заявив уряд.
- Ті, хто вже отримав «золоту візу», не втратять резидентства. За даними уряду, до 2023 року Іспанія видала 22 430 таких дозволів, причому їхня кількість зросла після пандемії.
- Більшість (93%) резидентів оселилися у семи провінціях: Барселона, Мадрид, Малага, Аліканте, Балеарські острови, Жирона та Валенсія. Три чверті віз отримали громадяни Азії – переважно Китаю – та європейських країн поза ЄС – Росії, України, Великої Британії.
Контекст
Програма «золотих віз» була частиною закону про підтримку підприємців, ухваленого урядом Народної партії у 2013 році. Вона дозволяла іноземцям отримувати резидентство за інвестиції: щонайменше €500 000 у нерухомість (без урахування іпотек чи інших обтяжень), €2 млн у державні облігації, €1 млн в акції іспанських компаній або фонди. Уряд тоді пояснював, що мета програми – стимулювати міжнародні інвестиції та покращити бізнес-середовище в Іспанії.
З часом програма «золотих віз» стала об’єктом критики через спекулятивний тиск на ринок житла. З 2014-го до 2023 року кількість виданих віз зросла зі 157 до 5425 щорічно, що відображає їх популярність серед заможних іноземців.
Скасування програми – частина ширшої політики уряду, яка спрямована на розв’язання житлової кризи у великих містах і туристичних зонах.
Водночас противники рішення, зокрема Народна партія і Vox, стверджують, що скасування програми може відлякати інвесторів і нашкодити економіці.
Представники ЄС тривалий час тиснули на уряди, щоб вони згорнули ці програми. Брюссель вважає, що вони є антидемократичними й такими, які можуть служити засобом для надходження брудних грошей до ЄС.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Єврокомісія закликала країни ЄС згорнути програми і не видавати «золоті візи» громадянам Росії та Білорусі.
За останні роки значно скоротили або припинили видачу «золотих віз» Португалія, Ірландія й Велика Британія.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.