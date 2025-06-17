Європейський Союз оновлює правила призупинення безвізового режиму, щоб ефективніше реагувати на зловживання, розширюючи перелік підстав і подовжуючи терміни санкцій. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС від 17 червня.
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Деталі
- Механізм призупинення безвізу з третіми країнами діє з 2013 року, а тепер Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої угоди щодо його вдосконалення.
- Нові підстави для призупинення безвізу включають: візову політику країни, яка сприяє нелегальному транзиту до ЄС; надання громадянства в обмін на інвестиції; гібридні загрози або недоліки в безпеці документів; погіршення відносин із ЄС, зокрема через порушення прав людини чи Статуту ООН.
- Тривалість тимчасового призупинення пропонується збільшити з дев’яти до 12 місяців із можливістю продовження ще на 24 місяці замість 18. Під час додаткового періоду обмеження можуть стосуватися лише урядовців і дипломатів, а не всіх громадян.
- Цей час дасть змогу Єврокомісії вести діалог із країною для усунення причин санкцій. Якщо вимоги не будуть виконані, безвізовий режим можуть скасувати повністю.
- Угода ще потребує схвалення Європарламенту та Ради ЄС, після чого нові правила набудуть чинності.
Контекст
Наразі Європейський Союз підтримує безвізовий режим із 61 країною, що не є членами блоку. Із них 25 країн уклали угоди про скасування візових вимог із ЄС, а дев’ять отримали безвіз завдяки успішному завершенню діалогу щодо лібералізації візового режиму. До цих країн належать Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Грузія, Молдова, Україна та частково визнане Косово.
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