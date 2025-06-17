Європейський Союз оновлює правила призупинення безвізового режиму, щоб ефективніше реагувати на зловживання, розширюючи перелік підстав і подовжуючи терміни санкцій. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС від 17 червня.

Деталі

Механізм призупинення безвізу з третіми країнами діє з 2013 року, а тепер Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої угоди щодо його вдосконалення.

Нові підстави для призупинення безвізу включають: візову політику країни, яка сприяє нелегальному транзиту до ЄС; надання громадянства в обмін на інвестиції; гібридні загрози або недоліки в безпеці документів; погіршення відносин із ЄС, зокрема через порушення прав людини чи Статуту ООН.

Тривалість тимчасового призупинення пропонується збільшити з дев’яти до 12 місяців із можливістю продовження ще на 24 місяці замість 18. Під час додаткового періоду обмеження можуть стосуватися лише урядовців і дипломатів, а не всіх громадян.

Цей час дасть змогу Єврокомісії вести діалог із країною для усунення причин санкцій. Якщо вимоги не будуть виконані, безвізовий режим можуть скасувати повністю.

Угода ще потребує схвалення Європарламенту та Ради ЄС, після чого нові правила набудуть чинності.

Контекст

Наразі Європейський Союз підтримує безвізовий режим із 61 країною, що не є членами блоку. Із них 25 країн уклали угоди про скасування візових вимог із ЄС, а дев’ять отримали безвіз завдяки успішному завершенню діалогу щодо лібералізації візового режиму. До цих країн належать Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Грузія, Молдова, Україна та частково визнане Косово.