У Женеві 23 листопада високопосадовці США, України та Європи обговорюють запропонований Вашингтоном план завершення війни . Київ і європейські столиці намагаються з’ясувати справжню позицію адміністрації президента США, пише FT . Крім того, вони запропонували контрплан, який містить безпекові гарантії накшталт статті 5 статуту НАТО, повідомили співрозмовники Bloomberg . За даними джерел Reuters , Володимир Зеленський і Дональд Трамп мають остаточно узгодити мирний план під час особистої зустрічі.

Деталі

Держсекретар США Марко Рубіо прибув до Женеви вночі та запевнив, що Вашингтон підтримує мирну ініціативу, хоча напередодні, за повідомленнями сенаторів, дистанціювався від неї.

Кілька європейських столиць заявили, що намагаються зрозуміти реальну позицію США, описуючи ситуацію всередині адміністрації Трампа як «хаотичну». До переговорів долучилися радники з нацбезпеки Франції, Німеччини, Великої Британії та ЄС.

Участь у зустрічах беруть Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф – один з авторів плану, а також секретар армії США Деніел Дрісколл, який минулого тижня відвідав Київ, наполягаючи на погодженні документа до четверга.

Українську делегацію очолюють керівник Офісу президента Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров. До них згодом приєднаються європейські партнери.

Запропонований США план перетинає кілька принципових «червоних ліній» України – серед них передача Росії частини Донецької області, обмеження чисельності української армії та заборона на вступ до НАТО. За даними європейських дипломатів, США також натякали Києву, що відмова від плану може поставити під загрозу американську військову та розвідувальну підтримку.

Європейські лідери, Японія та Канада назвали документ лише «чернеткою, що потребує доопрацювання».

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що будь-який реалістичний план миру має припинити бойові дії, гарантувати неможливість силового перегляду кордонів і не встановлювати обмежень для української армії. ЄС також прагне закріпити свою роль у питанні заморожених російських активів та санкцій.

Двоє співрозмовників FT, ознайомлених із підготовкою ЄС, зазначили, що союзники підготували перелік поправок, які мають на меті не допустити примушення України до поступок на користь Росії.

Європейські столиці сподіваються пом’якшити або змінити документ, звертаючи увагу на слова Трампа, який напередодні сказав, що це «не його остаточна пропозиція» та допустив можливість правок.

За даними джерел Bloomberg, знайомих із документом, Київ та європейські столиці пропонують безпекові гарантії, що мають віддзеркалювати статтю 5 Статуту НАТО з обов’язком колективної оборони, а також вимагають використати заморожені російські активи для відбудови України та компенсацій. У контрплані повністю відкидається вимога Москви про передачу неокупованих зараз українських територій.

Європейський план передбачає, що санкції проти РФ можуть зніматися поступово, а повернення Росії до глобальної економіки стане можливим лише після виконання умов угоди та офіційного відшкодування збитків. США, своєю чергою, отримали б компенсацію за надані гарантії. Російські активи залишалися б замороженими доти, доки Кремль не погодиться оплатити завдану шкоду.

Рубіо який раніше намагався відсторонитися від запропонованого плану після критики сенаторів змінив тон. На платформі X він заявив, що «мирна пропозиція була створена США» та є рамкою для переговорів, сформованою на основі вводу як від Росії, так і від України. Один із західних посадовців охарактеризував позицію США як «невизначену та таку, що змінюється щогодини».

«Ми сподіваємося узгодити останні деталі… щоб скласти угоду, яка буде вигідною для них (України)», – заявив у коментарі Reuters представник адміністрації США. «Нічого не буде узгоджено, поки два президенти не зустрінуться», – додав він, маючи на увазі Трампа і Зеленського.

Доповнено о 16:00. Зеленський повідомив, що вже має «короткі звіти команди про результати перших зустрічей і розмов». «Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України», – йдеться у повідомленні президента.

Контекст

Адміністрація Дональда Трампа намагається прискорити дипломатичний трек у війні, водночас демонструючи непослідовність у запропонованому плані. Документ, який, за словами сенаторів, нібито надійшов до Вашингтона через російські канали, викликав занепокоєння Києва та європейських партнерів, адже містить умови, неприйнятні для українського керівництва.

ЄС наполягає на активній ролі у формуванні будь-якого рішення щодо миру, підкреслюючи, що стійке врегулювання неможливе за рахунок суверенітету України.

Переговори в Женеві мають визначити подальшу долю документа, який Вашингтон називає «живим» та відкритим до правок.