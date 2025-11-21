Прослухати матеріал
Україна стикнулась з тиском США та планом завершення війни, що порушує встановлені Києвом «червоні лінії». Який є вихід?
Україна – в одному із найтяжчих моментів історії та під тиском, заявив у зверненні до народу 21 листопада президент Володимир Зеленський.
Цього тижня США запропонували Україні план завершення війни із 28 пунктів. Він включає положення, які досі були червоними лініями для України: відмову від підконтрольних їй територій Донбасу, обмеження розміру армії та інші.
«Ми можемо опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втратити ключового партнера. Або прийняття складних 28 пунктів, або надзвичайно важка зима», – сказав президент.
США наполягають, щоб Україна прийняла план до 27 листопада та, за повідомленнями у західних медіа, погрожують зупинити постачання зброї й розвідданих у разі відмови. Київ тим часом працює над контрпропозиціями з європейськими партнерами.
Зеленський тим часом обіцяє пропонувати альтернативи, конструктивно шукати рішення зі США та вже провів годинні переговори з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
Яку переговірну стратегію слід обрати Україні, щоб зберегти принципові для себе позиції? Forbes Ukraine поставив це питання аналітикам великих західних think tank.
