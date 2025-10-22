У ніч на 22 жовтня російські війська здійснили атаку на Ізмаїльський порт, повідомила ДП «Адміністрація морських портів України».

Деталі

Внаслідок удару безпілотниками пошкоджено термінали та об’єкти портової інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Наразі в порту ліквідовують наслідки обстрілу, є проблеми з електропостачанням. Попри це, порт продовжує функціонувати: працівники відновлюють пошкоджене та забезпечують безперебійну роботу, зазначає АМПУ.

Контекст

У ніч із 21 на 22 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, в Одеській області росіяни атакували Ізмаїл, завдавши пошкоджень енергетичним та портовим об’єктам. Для атаки РФ використала 405 ударних безпілотників, 11 балістичних, 9 крилатих, 4 аеробалістичні та 4 керовані авіаційні ракети.

За попередньою інформацією Повітряних сил, протиповітряна оборона знищила або придушила 349 повітряних цілей.