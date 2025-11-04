Вночі на 4 листопада Ізмаїльський морський порт зазнав атаки ворожих дронів. Про це повідомляє ДП «Адміністрація морських портів України».

Деталі

«Унаслідок удару пошкоджено об’єкти портової інфраструктури. На щастя, постраждалих серед працівників немає», – зазначили в АМПУ.

Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань і вже розпочали відновлювальні роботи. Незважаючи на постійні ворожі атаки, порт продовжує функціонувати, наголосили в АМПУ.

Контекст

У ніч на 4 листопада ворог атакував однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з Ростовської області, шістьма зенітними керованими ракетами С-300 з Курської області, а також 130 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» та дронами інших типів, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. Запуски здійснювалися з напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (ТОТ АР Крим); близько 80 з них – «шахеди».

Відбиттю повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряна оборона збила/придушила 92 ворожі БПЛА типу Shahed, «Гербера» та дрони інших типів на півночі, півдні й сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 31 ударного БПЛА у 14 локаціях.