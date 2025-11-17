В понедельник, 17 ноября, в порту Измаил вспыхнул пожар на турецком танкере, загруженном сжиженным природным газом, после атаки российских беспилотников. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Подробности

После ночной российской атаки на порт Измаил загорелось оборудование для перекачки газа, размещенное на борту гражданского судна под флагом Турции.

На месте происшествия работает оперативный штаб. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС, в том числе команды, оснащенные роботизированными комплексами, а также все необходимые вспомогательные службы. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов, отметили в ведомстве. По информации местных властей, оснований для эвакуации населения пока нет.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии, из-за близости к румынскому берегу и опасного характера груза власти приняли решение о превентивной эвакуации людей и животных до устранения какого-либо риска для населения. В Плауру, расположенном напротив украинского Измаила, эвакуированы 15 человек, а в Чаталхие рассматривается вопрос временного переселения всех 250 жителей.

Экипаж находившегося под флагом Турции судна из 16 человек не пострадал, сообщает судоходное издание Deniz Haber. Как пишет Digi24, на горящем судне – 4000 т сжиженного газа.

Контекст

В Одесской области во время атаки были повреждены объекты энергетической и портовой инфраструктуры, а также несколько гражданских судов. Известно, что повреждены три пустые баржи, принадлежащие измаильскому порту и Администрации морских портов Украины, и два понтона. Повреждено также еще судно под флагом Украины, пожар на котором самостоятельно погасил экипаж. Пострадал один человек.

В ночь на 17 ноября враг осуществил атаку двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Ростовской области (РФ), а также 128 ударными БПЛА типа «Шахед», «Гербера» и дронами других типов, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Запуски производили с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (ВОТ АР Крым); примерно 80 из них – «Шахеды».

Отражение воздушного нападения обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным на 9:00, противовоздушная оборона уничтожила/подавила 91 вражеский БПЛА типа «Шахед», «Гербера» и дронов других типов в северных, южных и восточных регионах страны.

Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА в 15 локациях, а также двух баллистических ракет в двух локациях.