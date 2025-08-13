Головною темою зустрічі між президентами США Дональдом Трампом і РФ Володимиром Путіним на Алясці має стати негайне припинення вогню. Про це 13 серпня заявив президент України Володимир Зеленський в Берліні на брифінгу разом з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Forbes Ukraine вибрав головні тези за результатами онлайн-розмови Зеленського з Трампом та європейськими лідерами.

Ключові факти

Володимир Зеленський: закликав посилити санкції проти Росії; головною темою саміту на Алясці має стати припинення вогню в Україні; Путін блефує та чинить тиск, демонструючи намір окупувати всю Україну; обговорювалися гарантії безпеки для України – Трамп підтримав цю ідею.

Фрідріх Мерц: європейські лідери хочуть успіху Трампа на переговорах, але інтереси безпеки України та Європи повинні бути збережені. П’ять пунктів, які обговорювалися з Трампом:

Україна має бути присутня за столом переговорів, якщо відбудеться наступна зустріч. Правильна послідовність дій: спочатку перемир’я, яке має бути на самому початку процесу. Можлива рамкова угода як наступний крок після перемир’я. Україна готова обговорювати територіальні питання, але вихідною позицією є лінія зіткнення; юридичне визнання окупованих територій не розглядається. Надійні гарантії безпеки для України як обов’язкова умова.

Емманюель Макрон: Трамп заявив, що мета переговорів з Путіним – досягти постійного перемир’я; територіальні питання мають вирішуватися Україною, серйозних планів обміну територіями немає; новий пакет санкцій проти Росії не знято з порядку денного; Трамп має намір домагатися проведення тристоронньої зустрічі з Путіним і Зеленським – вимоги, на якій давно наполягає Україна.

Урсула фон дер Ляєн: розмова з Трампом була «дуже доброю».

Контекст

Переговори Трампа і Путіна відбудуться на Алясці 15 серпня. Це буде перша зустріч американського та російського лідерів від часу саміту Джо Байдена й Путіна в Женеві в 2021 році. Востаннє Трамп і Путін спілкувалися наживо в 2018-му в Гельсінкі, де Трамп викликав скандал, ставши на бік Путіна в питанні втручання РФ у вибори.

Президент України Володимир Зеленський у саміті участі не братиме, але після переговорів Трамп обіцяє обговорити результати з ним та європейськими партнерами.

12 серпня лідери ЄС оприлюднили заяву, у якій наголошується, що шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Заяву не підтримала лише Угорщина.

«Справедливий і тривалий мир, який принесе стабільність і безпеку, повинен поважати міжнародне право, включаючи принципи незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності міжнародних кордонів, які не можуть бути змінені силою. Народ України повинен мати свободу вирішувати своє майбутнє», – йдеться в заяві.

Лідери ЄС також переконані, що значущі переговори можуть відбуватися лише в умовах припинення вогню або зменшення військових дій, а дипломатичне вирішення має «захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи».