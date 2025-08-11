Президент США Дональд Трамп на брифінгу 11 серпня сказав , що президента України Володимира Зеленського не буде на його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбудеться 15 серпня в штаті Аляска.

Деталі

«Він не був частиною цього […] Я б сказав, що він міг би приїхати, але він уже брав участь у багатьох зустрічах. Він там уже три з половиною роки. Нічого не сталося», – сказав Трамп.

Президент США зазначив, що планує провести зустріч із Путіним і зможе швидко зрозуміти, чи можливо досягти угоди. «Ймовірно, в перші дві хвилини я знатиму, чи можна укласти угоду, тому що це те, чим я займаюся. Я укладаю угоди», – заявив Трамп.

Трамп підтвердив, що в ході переговорів розраховує на обмін територіями між Росією та Україною. Він зазначив, що Росія окупувала «дуже цінні території України, «території з видом на море». «Ми спробуємо повернути частину цих земель Україні», – заявив він.

Після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці можуть пройти переговори між президентами України та Росії або в тристоронньому форматі за участю Трампа, сказав президент США.

Контекст

Лідери держав Європи закликали президента США Дональда Трампа проводити переговори з Володимиром Путіним про завершення війни в Україні за умови припинення вогню та гарантій захисту інтересів України та Європи.

Крім того, європейські лідери закликають США посилити санкційний тиск на Росію напередодні переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Вони наполягають на жорстких гарантіях для Києва і застерігають від будь-яких територіальних поступок Москві.

13 серпня мають відбутися віртуальні переговори між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських урядів.