Індекс цін виробників промислової продукції у жовтні 2025 року зріс на 5,5% порівняно з жовтнем 2024 року. Порівняно з вереснем 2025 року ціни зросли на 4,9%. Про це свідчать дані Державної служби статистики, опубліковані 20 листопада.
- Хоча у місячному вимірі зростання цін виробників суттєво прискорилось (з 2,1% у вересні до 4,9% у жовтні), у річному обчисленні воно залишається помітно нижчим за темпи інфляції ІСЦ (яка у жовтні становила близько 9–10%) та значно слабшим за прогнози початку року.
- Головним драйвером жовтневого стрибка стало підвищення тарифів у сфері енергетики – одразу на 10,3%.
Контекст
У вересні індекс цін виробників промислової продукції зріс на 1,3% порівняно з вереснем 2024 року, що стало різким сповільненням проти 7,3% у серпні. Водночас порівняно з серпнем 2025 року ціни знизились на 3,5% – це перше місячне падіння за останні півтора року.
Головною причиною сповільнення річної інфляції стало суттєве зниження цін в електроенергетиці – на 10,1% за рік і на 8,7% за місяць. Крім того, подешевшали цукор (-2,1%) та кам’яне вугілля (-0,5%).
Найбільше зростання цін за рік спостерігалося у харчовій промисловості: м’ясо та м’ясні продукти подорожчали на 25,9%, хліб і хлібобулочні вироби – на 16%, молочні продукти – на 15,9%. Загалом у переробній промисловості ціни зросли на 11,1%, у добувній – на 7%.
