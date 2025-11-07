Оновлені прогнози НБУ, сповільнення інфляції, зростання кредитування бізнесу, як НБУ готується до євроінтеграції фінансового сектору та як тримає баланс між стабільністю і ризиками? Розмова з головою НБУ Андрієм Пишним на конференції «Forbes Banker» 31 жовтня. Головне з публічного інтервʼю