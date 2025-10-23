Індекс цін виробників промислової продукції у вересні 2025 року зріс на 1,3% порівняно з вереснем 2024 року, тоді як у серпні зростання становило 7,3%. У розрахунку до серпня ціни зменшились на 3,5%. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики від 23 жовтня.

Ключові факти

Ключовим чинником сповільнення річної інфляції було зниження цін у електроенергетиці на 10,1%. Крім того, у вересні зниження цін зафіксовано у виробництві цукру – на 2,1% та у добуванні камʼяного вугілля – на 0,5%.

Найбільше зростання цін зафіксовано у харчовій промисловості. Зокрема, у виробництві мʼяса та мʼясних продуктів на 25,9%, у виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів на 16% та у виробництві молочних продуктів на 15,9%.

В цілому у добувній промисловості ціни зросли на 7%, у переробній – на 11,1%.

В межах України у вересні промислові ціни знизились на 0,2%, в той час, як на зовнішні ринки збільшились на 12,1%.

За категоріями товарів зростання цін у вересні зафіксовано у виробництві: споживчих товарів короткострокового використання – на 17%, товарів проміжного споживання – на 8,1%, інвестиційних товарів – на 7%, споживчих товарів тривалого використання – на 6,8%.

У розрахунку до серпня ціни скоротились на 3,5%, що є першим зниженням цін за останні півтора року. Ключовим чинником такої динаміки було зниження цін у електроенергетиці на 8,7% за місяць.

Контекст

Ціни виробників промислової продукції у серпні прискорили зростання до 7,3% у річному вимірі (порівняно з серпнем 2024 року), тоді як у липні цей показник становив 4,7%. Основним драйвером прискорення зростання цін у серпні стало подорожчання електроенергії та газу на 9,4%. Значне зростання цін також зафіксовано у виробництві металургії (+1,7%), харчовій промисловості (+1,6%), переробній промисловості (+0,9%), виробництві гумових і пластмасових виробів (+0,5%), деревообробній промисловості (+0,4%), машинобудуванні та виробництві комп’ютерів (+0,2%), а також у фармацевтичній і хімічній промисловостях (+0,1%).

Річна споживча інфляція у вересні сповільнилася до 11,9% порівняно з 13,2% у серпні. Споживчі ціни у вересні зросли на 0,3% проти попереднього місяця, коли зростання становило 0,2%.

У вересні на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,8%. Найсуттєвіше подешевшали фрукти (на 11,8%) та овочі (на 10,6%). Також на 1,3–2,9% знизилися ціни на яйця, цукор і рис. Натомість ціни на сало, соняшникову олію, рибу та рибні продукти, кисломолочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб і масло зросли на 0,7–4%.