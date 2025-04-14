У США стартував судовий процес проти Meta. Компанію можуть змусити продати Instagram і WhatsApp

У Вашингтоні стартує судовий процес, у якому Meta звинувачується в монополізації ринку через купівлю Instagram і WhatsApp. Федеральна торгова комісія США (ФТК) може зобов’язати Цукерберга продати ці сервіси. Про це пише Reuters 14 квітня.

Деталі

Антимонопольне відомство прагне скасувати ці угоди, стверджуючи, що вони були спрямовані на усунення потенційних конкурентів Facebook.

Юридична директорка Meta Дженніфер Ньюстед назвала справу безпідставною, вважаючи, що вона перешкоджає технологічним інвестиціям і відволікає увагу від проблем, як-от захист TikTok.

Meta активно контактує з адміністрацією Трампа, скасувавши модерацію контенту, яку критикують республіканці, і пожертвувавши $1 млн на його інавгурацію. Марк Цукерберг часто відвідував Білий дім останнім часом.

ФТК стверджує, що Meta домінує на ринку платформ для спілкування з близькими, де її головними конкурентами є лише Snapchat і MeWe. Водночас сервіси, як-от TikTok, YouTube чи X, орієнтовані на ширшу аудиторію, не вважаються прямими суперниками.

Meta наполягає, що придбання Instagram у 2012 році та WhatsApp у 2014 році пішли на користь користувачам, а конкуренція з TikTok, YouTube і iMessage робить старі звинувачення неактуальними.

Цукерберга можуть допитати в суді щодо його листів, де він пропонував купити Instagram для нейтралізації конкурента та висловлював побоювання про розвиток WhatsApp.

Суд розпочнеться в липні 2025 року. У разі перемоги ФТК їй доведеться довести, що продаж Instagram чи WhatsApp відновить конкуренцію на ринку.

Контекст

Компанія Meta Platforms Inc., раніше відома як Facebook, уклала дві угоди, які змінили ринок соціальних мереж. У квітні 2012 року вона купила Instagram за $1 млрд, сплативши $300 млн готівкою та передавши 23 млн своїх акцій. У лютому 2014 року Meta придбала месенджер WhatsApp за $19 млрд.

Ці угоди викликали занепокоєння антимонопольних органів США. У грудні 2020 року ФТК разом із 46 штатами подали позови проти Meta, звинувативши її в антиконкурентних діях і монополізації ринку соціальних мереж. Регулятори наполягали на продажі Instagram і WhatsApp.