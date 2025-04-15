Реалізувати революцію ШІ. Як маловідома Crusoe Energy будує в Техасі мегапроєкт дата-центру для OpenAI за $500 млрд

Компанія Crusoe Energy починала як екзотичний стартап, який використовував факельний газ нафтових родовищ для майнінгу біткоїнів. Як сталося, що її засновники Чейз Лохміллер, 38, та Каллі Кавнесс, 37, побудували першу фазу найбільшого у світі дата-центру для ШІ – $500-мільярдного проєкту Stargate – для OpenAI та Oracle.

На ділянці площею 405 га у місті Ебілін, штат Техас, під кодовою назвою Project Ludicrous, понад 2000 працівників зводять те, що невдовзі стане одним із найбільших центрів обробки даних для штучного інтелекту. Офіційно проєкт називається The Stargate Project, і в ньому OpenAI працюватиме разом з Oracle та Microsoft, щоб створити, як вони стверджують, перше покоління моделей ШІ, яке повністю перевищить людське пізнання. Це буде «фабрика фабрик», каже Чейз Лохміллер, гендиректор Crusoe Energy, головного девелопера проєкту. Він має на увазі, що ШІ, навчені тут, будуть використовуватися для розробки інших подібних систем, створюючи нескінченний потік «інтелекту як послуги».

Проєкт за $500 млрд на плечах маловідомої Crusoe

До кінця 2025 року Crusoe планує встановити по 100 000 графічних процесорів Nvidia в кожній із двох «H»-подібних будівель площею 46 000 кв. м. Лохміллеру залишається лише знайти правильний шлях – як для восьмирічної компанії Crusoeі з річним доходом $300 млн, так і для джипа Polaris, що маневрує між кранами й вантажівками на запиленій будівельній ділянці. «Важко встигати за змінами рельєфу. Я був тут три тижні тому – все виглядало зовсім інакше», – каже він.