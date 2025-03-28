ЄС мінімально оштрафує Apple і Meta, щоб не дратувати Трампа – FT

Наступного тижня Європейська комісія оголосить штрафи для Apple та Meta за порушення Закону про цифрові ринки (DMA). Але Брюссель планує застосувати мінімальні фінансові санкції, аби уникнути ескалації напруженості з адміністрацією Дональда Трампа. Про це 28 березня пише FT , посилаючись на джерела, знайомі із ситуацією.

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Apple зобов’яжуть сплатити штраф і переглянути правила App Store, що обмежують розробників додатків у просуванні пропозицій поза її платформою, повідомив співрозмовник видання.

Водночас регулятори ЄС закриють без додаткових санкцій розслідування проти Apple, пов’язане з дизайном екрана вибору веббраузерів.

ЄС оштрафує Meta і вимагатиме від компанії змінити модель «плати або погоджуйся», яка змушує користувачів або дозволяти відстеження даних, або платити за доступ до її продуктів без реклами.

Згідно з DMA, штрафи можуть сягати 10% від глобального обороту компаній, що для Apple і Meta могло б означати мільярди доларів. Проте Єврокомісія планує призначити значно менші суми, зазначають три співрозмовники видання. Таке рішення офіційно пояснюють тим, що цифрове законодавство ЄС ще нове, а ухвалені заходи можуть оскаржити в суді.

Оголошення штрафів заплановане на наступний тиждень, хоча терміни ще можуть змінитися. 28 березня проєкт рішення представлять представникам 27 країн-членів ЄС.

Рішення ухвалюють на тлі спроб ЄС обмежити домінування техногігантів, уникаючи при цьому прямого протистояння з Вашингтоном. Штрафи для американських компаній можуть викликати негативну реакцію: Трамп уже критикував санкції ЄС, називаючи їх «формою оподаткування» та порівнюючи з «міжнародним вимаганням», зазначило видання.

«Подальший тиск на американські tech-компанії загострить трансатлантичну напругу, спровокує відповідні дії, а в підсумку це вдарить по країнах-членах ЄС та європейському бізнесу», – вважає представник однієї із компаній.

Контекст

Згідно із Законом про цифрові ринки (DMA), шість великих технологічних компаній – Alphabet, Apple, Amazon, Meta, ByteDance Ltd. (власник TikTok) та Microsoft Corp. – зобов’язані виконувати нові обмеження та вимоги. Закон стосується посередників, що надають послуги пошукових систем, соціальних мереж і додатків, якими користуються інші компанії. Він спрямований на створення рівних умов для конкуренції та розширення вибору для користувачів.

25 березня 2024 року ЄС розпочав перевірку дотримання цими компаніями положень DMA. У разі порушень їм загрожують штрафи: до 10% від річного глобального доходу, а за повторних порушень – до 20%.

Трамп раніше погрожував тарифами країнам, які вводять цифрові податки проти американських компаній. Минулого місяця він обіцяв реагувати на будь-які дії урядів, що «стримують зростання» американських корпорацій за кордоном.