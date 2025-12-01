Україна здійснила рекордну кількість ударів по стратегічній нафтовій інфраструктурі Росії у листопаді – щонайменше 14 атак на нафтопереробні заводи та низку ударів по танкерах і терміналах у Чорному морі. Ескалація відбувається на тлі дипломатичних зусиль завершення війни, пише Bloomberg .

Деталі

У листопаді українські дрони 14 разів атакували російські НПЗ – це найбільша місячна кількість за час повномасштабної війни. Ударів також зазнали чорноморські термінали завантаження нафти, а кілька російських танкерів постраждали від вибухів під час рейсів.

Минулого тижня Україна атакувала два танкери у Чорному морі, а ще одне судно, яке раніше перевозило російську нафту, пережило чотири зовнішні вибухи біля узбережжя Сенегалу.

Крім того, безпілотні катери пошкодили один із трьох причалів Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) – основного маршруту експорту казахстанської нафти. Пошкодження настільки серйозні, що подальша експлуатація причалу неможлива. Це залишає термінал із лише одним робочим причалом, тоді як інший перебуває на плановому ремонті щонайменше до середини січня.

Казахстан, який зазвичай відправляє через КТК близько 1,5 млн барелів нафти на добу, вже шукає альтернативні напрямки.

На цьому тлі Росія продовжує регулярні удари по українських енергооб’єктах і житлових районах, намагаючись підірвати стійкість країни перед зимою. США ж активізують дипломатичні зусилля для просування мирного плану. Минулого тижня Путін заявив, що Росія припинить бойові дії лише за умови виведення українських військ з окупованих територій у Донецькій області.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Українські дрони вдарили по НПЗ Росії щонайменше 14 разів у листопаді

Контекст

Посилення атак збіглося з періодом, коли світовий ринок нафти входить у фазу очікуваного суттєвого профіциту. Хоча ф’ючерси Brent короткочасно зросли на новинах про збої в роботі КТК, загальна тенденція залишається низхідною.

Українські удари по російських НПЗ, зокрема поблизу Москви, у Поволжі та на чорноморському узбережжі, знижують доходи Кремля і його здатність фінансувати війну.

За рік до ескалації цих атак цільові заводи забезпечували понад 20% російської переробки. У листопаді обсяги переробки нафти в Росії впали до близько 5 млн барелів на добу, порівняно з історичними 5,3–5,5 млн у пізню осінь.

Аналітики Kpler зазначають, що повторні удари по тих самих об’єктах ставлять під сумнів можливість їхнього безпечного запуску навіть після ремонтів – а отже, впливають на перспективи нафтового виробництва Росії.

Про уражені російські НПЗ та наслідки атак станом на жовтень читайте у матеріалі Forbes.