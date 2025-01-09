Верховна Рада провалила один із маяків МВФ. Законопроєкт про створення Вищого адмінсуду не набрав голосів

Верховна Рада не ухвалила законопроєкт Кабінету Міністрів №12368, що передбачав створення Вищого адміністративного суду за участі міжнародних експертів. Про це 9 січня повідомив нардеп Ярослав Железняк. Ухвалення цього законопроєкту є одним із маяків МВФ.

Деталі

Документ набрав лише 218 голосів, що є недостатнім для ухвалення, і був повністю відхилений – навіть без повернення на доопрацювання. Це вже друге невдале голосування за цей законопроєкт, зазначив Железняк.

Замість нього парламент ухвалив за основу альтернативний законопроєкт №12368-1. Цей документ передбачає, що справи щодо конкурсів та аудитів НАБУ і САП розглядатиме Київський міський окружний адміністративний суд (КМОАС), ідеться в картці закопроєкту. Для апеляційних справ пропонується створити окремий Київський міський апеляційний адміністративний суд.

Законопроєкт визначає, що КМОАС розглядатиме справи з оскарження актів, дій або бездіяльності Кабміну, міністерств, Нацбанку та інших державних органів, справи, пов’язані з медіа, реєстрацією політичних партій та діяльністю антикорупційних органів, адміністративні справи, що стосуються рішень Антимонопольного комітету та державного фінансування політичних партій, інші адміністративні справи, у яких сторони перебувають у Києві.

Експерти, делеговані іноземними партнерами, наразі відіграють ключову роль у конкурсах на керівників НАБУ, САП, НАЗК та БЕБ, а також проводять їх аудити, повідомляє «Юридична газета».

Союзники України пропонували створити окремий суд для оскарження результатів конкурсів та аудитів, а для відбору суддів залучити Громадську раду міжнародних експертів, що працює з кандидатами до Антикорупційного суду. Термін для створення цього суду сплив у грудні 2024 року.

Контекст

Законопроєкт №12368, зареєстрований 30 грудня 2024 року, передбачав створення Вищого адміністративного суду України. Метою цього законопроєкту було встановлення засад організації та діяльності нового суду, спеціальних вимог до суддів для ефективного захисту прав фізичних та юридичних осіб у публічно-правових відносинах, повідомили у Комітеті з питань правової політики.

Основна відмінність між законопроєктами №12368 та №12368-1 полягає в підході до реформи судової системи, пояснюють у виданні «Юридична практика»: перший передбачав створення одного Вищого адміністративного суду, тоді як другий пропонує створення двох окремих спеціалізованих судів для адміністративних справ та справ з інтелектуальної власності.