Верховная Рада провалила один из маяков МВФ. Законопроект о создании Высшего админсуда не набрал голосов

Верховная Рада не приняла законопроект Кабинета Министров №12368, предполагавший создание Высшего административного суда с участием международных экспертов. Об этом 9 января сообщил нардеп Ярослав Железняк. Принятие этого законопроекта является одним из маяков МВФ.

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Документ набрал всего 218 голосов, которых недостаточно для принятия, и был полностью отклонен – даже без возвращения на доработку. Это уже второе неудачное голосование за данный законопроект, отметил Железняк.

Вместо него парламент принял за основу альтернативный законопроект №12368-1. Этот документ предполагает, что дела о конкурсах и аудитах НАБУ и САП будет рассматривать Киевский городской окружной административный суд (КГОАС), говорится в карточке закопроекта. Для апелляционных дел предлагается создать отдельный Киевский городской апелляционный суд.

Законопроект определяет, что КГОАС будет рассматривать дела по обжалованию актов, действий или бездействия Кабмина, министерств, Нацбанка и других государственных органов, дела, связанные с медиа, регистрацией политических партий и деятельностью антикоррупционных органов, административные дела, касающиеся решений Антимонопольного комитета и государственного финансирования политических партий, другие административные дела, по которым стороны находятся в в Киеве.

Эксперты, делегированные иностранными партнерами, играют ключевую роль в конкурсах на руководителей НАБУ, САП, НАПК и БЭБ, а также проводят их аудиты, сообщает «Юридическая газета».

Союзники Украины предлагали создать отдельный суд для обжалования результатов конкурсов и аудитов, а для отбора судей привлечь Общественный совет международных экспертов, работающий с кандидатами в Антикоррупционный суд. Срок создания этого суда истек в декабре 2024 года.

Контекст

Законопроект №12368, зарегистрированный 30 декабря 2024 года, предусматривал создание Высшего административного суда Украины. Целью этого законопроекта было установление принципов организации и деятельности нового суда, специальных требований к судьям для эффективной защиты прав физических и юридических лиц в публично-правовых отношениях, сообщили в Комитете по правовой политике.

Основное отличие между законопроектами №12368 и №12368-1 заключается в подходе к реформе судебной системы, объясняют в издании «Юридическая практика»: первый предусматривал создание одного Высшего административного суда, тогда как второй предлагает создание двух отдельных специализированных судов для административных дел и дел по интеллектуальной собственности.