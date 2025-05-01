Радник президента Трампа Майк Волтц та його заступник йдуть у відставку – CBS News

Радник з національної безпеки президента США Дональда Трампа Майк Волтц разом із заступником Алексом Вонгом залишають посади в Білому домі. Про це пише CBS News з посиланням на джерела 1 травня. За даними Fox News, їх вже звільнено.
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Деталі
- За даними журналістів, Волтц потрапив під критику після того, як випадково додав редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга до чату в Signal, де обговорювалися плани США щодо ударів по позиціях хуситів у Ємені. Голдберг оприлюднив ці плани.
- У приватних розмовах Волтц підтвердив правдивість інформації, що призвело до дискусій серед посадовців Білого дому про необхідність його відставки.
- Однак Волтц не пропонував звільнитися, а Трамп не вимагав цього. Публічно президент підтримав Волтца, назвавши його «хорошою людиною», яка «засвоїла урок».
- Також про відставку може заявити Алекс Вонг, який за першої адміністрації Трампа був заступником спеціального представника з питань Північної Кореї та заступником помічника держсекретаря у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону. За словами Трампа, Вонг відігравав ключову роль у підготовці саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином у 2019 році.
- Трамп давно мав намір звільнити Волтца через втрату довіри з боку інших посадовців адміністрації, а імена кандидатів на їхні посади обговорюються вже кілька тижнів, пише Politico.
- Офіційних заяв про відставку Волтца та Вонга поки немає.
Контекст
24 березня головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг повідомив, що його додали до групового чату в Signal, де посадовці Білого дому обговорювали удари по позиціях хуситів у Ємені. У чаті було 18 учасників, зокрема радник президента з національної безпеки Майк Волтц.
Після цього представникам адміністрації Трампа довелося відповідати на запитання демократів у Сенаті щодо безпеки та пояснювати, що військові плани в чаті не розглядалися. Волтц взяв на себе відповідальність за створення чату, але стверджував, що Голдберга не було серед його контактів.
Згодом з’ясувалося, що Волтц додав Голдберга до чату через помилку: кілька місяців тому він зберіг номер телефону журналіста в записнику свого iPhone під ім’ям іншої особи.
Раніше Трамп заявляв, що не звільнятиме учасників чату.
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