Радник президента Трампа Майк Волтц та його заступник йдуть у відставку – CBS News

Радник з національної безпеки президента США Дональда Трампа Майк Волтц разом із заступником Алексом Вонгом залишають посади в Білому домі. Про це пише CBS News з посиланням на джерела 1 травня. За даними Fox News , їх вже звільнено.

Деталі

За даними журналістів, Волтц потрапив під критику після того, як випадково додав редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга до чату в Signal, де обговорювалися плани США щодо ударів по позиціях хуситів у Ємені. Голдберг оприлюднив ці плани.

У приватних розмовах Волтц підтвердив правдивість інформації, що призвело до дискусій серед посадовців Білого дому про необхідність його відставки.

Однак Волтц не пропонував звільнитися, а Трамп не вимагав цього. Публічно президент підтримав Волтца, назвавши його «хорошою людиною», яка «засвоїла урок».

Також про відставку може заявити Алекс Вонг, який за першої адміністрації Трампа був заступником спеціального представника з питань Північної Кореї та заступником помічника держсекретаря у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону. За словами Трампа, Вонг відігравав ключову роль у підготовці саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином у 2019 році.

Трамп давно мав намір звільнити Волтца через втрату довіри з боку інших посадовців адміністрації, а імена кандидатів на їхні посади обговорюються вже кілька тижнів, пише Politico.

Офіційних заяв про відставку Волтца та Вонга поки немає.

Контекст

24 березня головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг повідомив, що його додали до групового чату в Signal, де посадовці Білого дому обговорювали удари по позиціях хуситів у Ємені. У чаті було 18 учасників, зокрема радник президента з національної безпеки Майк Волтц.

Після цього представникам адміністрації Трампа довелося відповідати на запитання демократів у Сенаті щодо безпеки та пояснювати, що військові плани в чаті не розглядалися. Волтц взяв на себе відповідальність за створення чату, але стверджував, що Голдберга не було серед його контактів.

Згодом з’ясувалося, що Волтц додав Голдберга до чату через помилку: кілька місяців тому він зберіг номер телефону журналіста в записнику свого iPhone під ім’ям іншої особи.

Раніше Трамп заявляв, що не звільнятиме учасників чату.