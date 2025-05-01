Советник президента Трампа Майк Уолтц и его заместитель уходят в отставку – CBS News

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц вместе с заместителем Алексом Вонгом покидают должности в Белом доме. Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники 1 мая. По данным Fox News, они уже уволены.

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По данным журналистов, Волтц попал под критику после того, как случайно добавил редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в чат в Signal, где обсуждались планы США об ударах по позициям хуситов в Йемене. Голдберг обнародовал эти планы.

В частных беседах Уолтц подтвердил правдивость информации, что привело к дискуссиям среди чиновников Белого дома о необходимости его отставки.

Однако Уолтц не предлагал уволиться, а Трамп не требовал этого. Публично президент поддержал Уолтца, назвав его «хорошим человеком, усвоившим урок».

Также об отставке может заявить Алекс Вонг, который при первой администрации Трампа был заместителем специального представителя по Северной Корее и заместителем помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. По словам Трампа, Вонг играл ключевую роль в подготовке саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2019 году.

Трамп давно намеревался уволить Уолтца из-за потери доверия со стороны других должностных лиц администрации, а имена кандидатов на их должности обсуждаются уже несколько недель, пишет Politico.

Официальных заявлений об отставке Уолтца и Вонга пока нет.

Контекст

24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его добавили в групповой чат в Signal, где чиновники Белого дома обсуждали удары по позициям хуситов в Йемене. В чате было 18 участников, в том числе советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

После этого представителям администрации Трампа пришлось отвечать на вопросы демократов в Сенате о безопасности и объяснять, что военные планы в чате не рассматривались. Уолтц взял на себя ответственность за создание чата, но утверждал, что Голдберга не было среди его контактов.

Впоследствии выяснилось, что Уолтц добавил Голдберга в чат по ошибке: несколько месяцев назад он сохранил номер телефона журналиста в записной книжке своего iPhone под именем другого лица.

Ранее Трамп заявлял, что не будет увольнять участников чата.