Raiffeisen Bank у Росії обслуговує підприємства, повʼязані з ВПК – Bloomberg

Австрійський Raiffeisen Bank International, який продовжує працювати в Росії, обслуговує російські компанії, повʼязані з оборонною промисловістю, пише Bloomberg 3 лютого із посиланням на документи. Представник банку заявив, що фінустанова дотримується всіх відповідних санкцій щодо російських компаній, зокрема тих, які запровадили Європейський союз, США та Велика Британія.

Ключові факти

За даними агентства, російський підрозділ Raiffeisen отримав понад 62 млн руб. ($620 000) як гонорар за свої послуги від однієї російської хімічної компанії минулого року. Ця фірма постачала підсанкційній компанії компоненти, необхідні для виробництва військових систем.

Європейські урядовці, знайомі з документами, кажуть, що «майже напевно» банк має й інших клієнтів, які обслуговують російську оборонну промисловість після того, як президент РФ Володимир Путін перевів свою економіку на військові рейки.

Зокрема, банківські документи російського виробника хімікатів Unichim, який не перебуває під санкціями, показують, що торік він заплатив Raiffeisen комісійні, а також витрати на перекази, збори за обслуговування рахунків та збори, повʼязані з валютними операціями.

Виписки показують, що Unichim постачав кислоти російській фірмі «Равенство», що знаходиться під санкціями. За словами європейських урядовців, фірма розробляє і модернізує боєприпаси для систем залпового вогню. Кислоти та інші хімікати можуть використовуватись у паливних системах ракет.

«Равенство» розробляє та виробляє навігаційні радіолокаційні системи, згідно з даними Міністерства фінансів США. Компанія є підрозділом також підсанкційного державного концерну «Граніт-Електрон», який виробляє ключові елементи ракетних систем, такі як системи автоматичного управління та системи радіоелектронної боротьби для російського флоту.

За даними Мінфіну США, материнська компанія «Равенство», концерн «Граніт-Електрон», повʼязана з АТ «Корпорація тактичної ракетної зброї», державним оборонним конгломератом, який виробляє багато систем озброєння, які Росія використовує проти України. Усі три компанії раніше були піддані санкціям з боку США невдовзі після російського вторгнення, а також підпадають під обмеження ЄС.

У лютому минулого року Unichim отримав платіж у розмірі 74 880 руб за кислоти від іншої підсанкційної компанії, Пролетарського заводу, підрозділу Обʼєднаної суднобудівної корпорації, найбільшого російського виробника суден, який теж під санкціями.

Інші документи, розглянуті Bloomberg, свідчать, що Raiffeisen також обробляв транзакції для російської фірми Totalelectro. Раніше цього року Totalelectro виставила рахунок Смоленському авіаційному заводу, що знаходиться під санкціями, на кабелі вартістю близько 5,5 млн рублів, запросивши оплату на банківський рахунок Raiffeisen.

У відповідь на запит Bloomberg представник банку заявив, що банк дотримується всіх відповідних санкцій щодо російських компаній. «RBI впровадив системи, інструменти та процедури моніторингу та перевірки, щоб гарантувати, що всі транзакції та ділові операції належним чином контролюються і суворо відповідають закону, що застосовується, про санкції», — повідомив представник банку електронною поштою.

Контекст

Захід розгорнув пакети санкцій та інших торгових обмежень у спробі обмежити джерела доходів РФ та її здатність отримувати компоненти для своєї зброї. Поряд із санкціями проти виробників та постачальників, ці зусилля включали заходи, спрямовані проти посередників у третіх країнах, банків та інших посібників.

Raiffeisen став одним із небагатьох каналів для російських компаній для проведення валютних операцій після того, як багато банків було відключено від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також після того, як США ввели санкції проти ПАТ «Газпромбанк» наприкінці 2024 року.

Головний виконавчий директор Raiffeisen Йохан Штробль заявив минулого року, що банк припинить більшість міжнародних платіжних послуг відповідно до вказівок ЄЦБ. Дотримуючись розпорядження ЄЦБ, Raiffeisen також скоротив свій російський кредитний портфель майже на 25% у третьому кварталі 2024 року.

Російський підрозділ Raiffeisen входить до приблизно дюжини кредиторів, яких Росія вважає «системно важливими» для своєї банківської системи, і Москва, не хотіла б, щоб австрійський кредитор залишив країну. Будь-який відхід має бути схвалений комісією і підписаний самим Путіним. Для цього також знадобиться «зелене світло» від ЄЦБ та австрійського фінансового регулятора, а також від американського органу санкції OFAC.