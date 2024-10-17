Путін намагається заблокувати вихід із Росії двох останніх великих західних банків – Bloomberg

Австрійський Raiffeisen та італійський UniCredit мають проблеми з продажем своїх «дочок» у Росії, щоб виконати вимогу Європейського центробанку про повний вихід із російського ринку. Влада РФ дала зрозуміти, що заблокує продаж місцевих підрозділів будь-якій особі, яка може потрапити під західні санкції, пише Bloomberg із посиланням на знайомі із ситуацією джерела.

Деталі

Така ситуація унеможливлює шанс продажу банків російському покупцеві, тоді як потенційних іноземних інвесторів блокують західні регулятори, зазначило агентство.

Кремль вбачає у західних банках життєво важливий канал для транскордонних платежів, зазначив один зі співрозмовників Bloomberg.

Якщо Raiffeisen і UniCredit залишать ринок РФ, єдиним великим банком, що проводить операції у валюті, залишиться Газпромбанк. Він не потрапив під європейські санкції, зберігає доступ до SWIFT і продовжує отримувати платежі з Європи за російський газ.

Діючі правила передбачають, що іноземні компанії, які бажають згорнути роботу в РФ, мають отримати схвалення урядової комісії, а якщо сума перевищує 50 млрд рублів – то особисто Путіна.

Нові правила залишають продавців ні з чим: знижка до ціни активу має становити 60% (раніше 50%), а ще 35% (раніше 15%) потрібно заплатити до бюджету у вигляді «податку на вихід».

Головна мета таких заходів – залишити іноземні активи в РФ і не допустити відтоку капіталу, наголошують джерела Bloomberg.

Контекст

На початок 2024 року сукупні активи іноземних кредитних організацій у РФ становили $66 млрд. Це удвічі нижче, ніж довоєнного 2021 року ($119 млрд), і майже учетверо менше за рекорд, встановлений у 2012-му ($239 млрд).

Зокрема, RBI став найважливішим фінансовим рятувальним колом для мільйонів російських клієнтів, які бажають відправити євро або долари за кордон, хоча нещодавно він скоротив такі послуги.

ЄЦБ з весни цього року вимагає від Raiffeisen та UniCredit значно скоротити свій бізнес у Росії.

RBI «радикально активізує» процес виходу з Росії в третьому кварталі цього року. Група працює над продажем Райффайзенбанку, повідомив голова групи Йоханн Штробль на початку травня. Новий план щодо виходу RBI з Росії за термінами був розроблений відповідно до вимог ЄЦБ, наголосив він.

Російська влада чітко дала зрозуміти RBI, у якого близько 2600 корпоративних клієнтів, 4 млн власників місцевих рахунків, мільярди депозитів і понад 10 000 співробітників, що вона хоче, щоб він залишився через його роль у міжнародних платежах, писало раніше Reuters.