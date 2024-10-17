Путін намагається заблокувати вихід із Росії двох останніх великих західних банків – Bloomberg

Австрійський Raiffeisen та італійський UniCredit мають проблеми з продажем своїх «дочок» у Росії, щоб виконати вимогу Європейського центробанку про повний вихід із російського ринку. Влада РФ дала зрозуміти, що заблокує продаж місцевих підрозділів будь-якій особі, яка може потрапити під західні санкції, пише Bloomberg із посиланням на знайомі із ситуацією джерела.
⚡️ Ексклюзивний спікер на Саміті СЕО: Грег Маккеон, автор бестселерів «Есенціалізм» та «Без зусиль». Ви дізнаєтеся, як досягати більшого, роблячи менше, і зберігати продуктивність у світі, де вигорання стало нормою. Долучайтеся до саміту вже 1 листопада за посиланням.
Деталі
- Така ситуація унеможливлює шанс продажу банків російському покупцеві, тоді як потенційних іноземних інвесторів блокують західні регулятори, зазначило агентство.
- Кремль вбачає у західних банках життєво важливий канал для транскордонних платежів, зазначив один зі співрозмовників Bloomberg.
- Якщо Raiffeisen і UniCredit залишать ринок РФ, єдиним великим банком, що проводить операції у валюті, залишиться Газпромбанк. Він не потрапив під європейські санкції, зберігає доступ до SWIFT і продовжує отримувати платежі з Європи за російський газ.
- Діючі правила передбачають, що іноземні компанії, які бажають згорнути роботу в РФ, мають отримати схвалення урядової комісії, а якщо сума перевищує 50 млрд рублів – то особисто Путіна.
- Нові правила залишають продавців ні з чим: знижка до ціни активу має становити 60% (раніше 50%), а ще 35% (раніше 15%) потрібно заплатити до бюджету у вигляді «податку на вихід».
- Головна мета таких заходів – залишити іноземні активи в РФ і не допустити відтоку капіталу, наголошують джерела Bloomberg.
Контекст
На початок 2024 року сукупні активи іноземних кредитних організацій у РФ становили $66 млрд. Це удвічі нижче, ніж довоєнного 2021 року ($119 млрд), і майже учетверо менше за рекорд, встановлений у 2012-му ($239 млрд).
Зокрема, RBI став найважливішим фінансовим рятувальним колом для мільйонів російських клієнтів, які бажають відправити євро або долари за кордон, хоча нещодавно він скоротив такі послуги.
ЄЦБ з весни цього року вимагає від Raiffeisen та UniCredit значно скоротити свій бізнес у Росії.
RBI «радикально активізує» процес виходу з Росії в третьому кварталі цього року. Група працює над продажем Райффайзенбанку, повідомив голова групи Йоханн Штробль на початку травня. Новий план щодо виходу RBI з Росії за термінами був розроблений відповідно до вимог ЄЦБ, наголосив він.
Російська влада чітко дала зрозуміти RBI, у якого близько 2600 корпоративних клієнтів, 4 млн власників місцевих рахунків, мільярди депозитів і понад 10 000 співробітників, що вона хоче, щоб він залишився через його роль у міжнародних платежах, писало раніше Reuters.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.