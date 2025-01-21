У Росії суд вирішив стягнути з Raiffeisen €2 млрд на користь повʼязаної з Олегом Дерипаскою компанії

Російський суд зобовʼязав найбільший західний банк в Росії, австрійський Raiffeisen Bank International, виплатити понад €2 млрд компенсації російському співвласнику компанії Strabag, пише Reuters 20 січня. Раніше RBI хотів купити частку у віденській компанії Strabag у «Расперіа», яку Мінфін США повʼязує із російським магнатом Олегом Дерипаскою, сам бізнесмен ці зв'язки спростовує.

Ключові факти

Справа, в якій юристи Raiffeisen звинуватили суд у використанні тактики залякування, є одним із найзначніших рішень проти західної компанії, яка все ще працює в Росії, і передбачає одну з найбільших на сьогодні виплат відшкодування збитків.

Raiffeisen (RBI) заявив, що оскаржуватиме рішення суду проти свого російського підрозділу і намагатиметься повернути частину грошей через суд. Банк заявив, що йому також доведеться зарезервувати кошти у фінансових звітах за минулий рік, щоб допомогти покрити збитки у розмірі €2 млрд.

«Суд задовольнив позов МКАО «Расперіа Трейдінг Лімітед», зобовʼязавши «Райффайзен Банк» виплатити €2,044 млрд і натомість прийняти на баланс акції Strabag SE на еквівалентну суму. Ми не згодні з цим рішенням і маємо намір оскаржити його у вищих інстанціях», – повідомила прес-служба банку.

Згідно з рішенням суду, цю суму можна стягнути з активів російського підрозділу Raiffeisen Bank International.

Винесене судом рішення продемонструвало здатність Росії чинити власний правовий тиск на австрійський банк. «Цей позов, що містить величезну кількість грубих порушень, є спробою примусового продажу заблокованих активів через російський суд», — йдеться в заяві Андрія Тимчука, партнера компанії Delcredere, яка представляє інтереси «Райффайзенбанку» у суді.

Тимчук заявив, що можливості відповідачів говорити, подавати клопотання та подавати докази були обмежені, звинувативши суд у прагненні якнайшвидше винести рішення на користь «Расперіа». «На судовому засіданні були присутні невстановлені озброєні люди в балаклавах, яких суд посадив поруч із підсудним з очевидною метою додаткового тиску», – сказав він.

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило Reuters, що Raiffeisen має в Росії близько €6 млрд, отриманих від міжнародних платежів і мільярдів євро російських депозитів.

Російський суд також задовольнив клопотання «Расперіа», згідно з яким права власності на акції Strabag SE, що належать компанії, мають бути передані Райффайзенбанку. Але російські судові рішення не мають обовʼязкової сили в Австрії, і передача акцій таким чином не підлягає виконанню, повідомляє RBI. Акції Strabag SE, що належать «Расперіа», підлягають заморожуванню активів відповідно до санкцій ЄС, що також перешкоджає їх передачі.

Контекст

Судова суперечка виникла після провалу попередньої угоди, яка, як сподівався Raiffeisen, дозволила б йому розблокувати частину заморожених мільярдів у Росії.

В основі справи лежав позов російської інвестиційної компанії «Расперіа» до будівельної компанії Strabag, її австрійських акціонерів та російського підрозділу Raiffeisen. RBI намагався купити частку у віденській компанії Strabag у «Расперіа», яку Strabag повʼязував із Олегом Дерипаскою.

У травні 2024-го Вашингтон визначив «Расперіа» як частину групи російських компаній, які, як і раніше, контролюються Дерипаскою, коли ввів санкції проти деяких із причетних до цього компаній. Представник Дерипаски 20 січня заявив, що той не має жодних звʼязків із компанією, яка перебуває в центрі суперечки з Raiffeisen.

У грудні 2023 року RBI повідомила, що через свою російську «дочку» планує викупити за €1,5 млрд заморожені акції Дерипаски в одній з найбільших будівельних компаній Європи Strabag. Очікувалось, що RBI викупить пакет акцій Strabag у російської компанії Дерипаски Rasperia Trading Limited за €1,5 млрд. Райффайзен Банк хотів передати материнському RBI отримані акції у вигляді дивідендів в натурально-речовій формі, а австрійський банк зберіг би їх як довгострокову інвестицію.

Ситуація виглядала так, що сторони знайшли спосіб провести угоду в обхід санкцій. Угода могла бути вигідною, зважаючи на те, з чим доводиться стикатися західним компаніям у процесі виходу з РФ. Угода піддалася критиці з боку Міністерства фінансів США, оскільки Дерипаска перебуває під санкціями, що загострює напруженість у відносинах між Вашингтоном та RBI, який вже перебуває під пильною увагою американського агентства щодо забезпечення дотримання санкцій OFAC.

Австрійська влада закликала RBI відмовитися від угоди, побоюючись негативної реакції з боку США. Зрештою RBI відмовився від заявки на покупку частки в Strabag у розмірі €1,5 млрд після тиску з боку Вашингтона.