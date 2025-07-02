Райффайзен Банк відкрив перше підземне відділення в Україні. Воно працює у Харкові поруч зі станцією метро «Спортивна» і надає весь спектр банківських послуг. Про це повідомила пресслужба банку.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Деталі
- Відділення розташоване за адресою: Харків, вул. Георгія Тарасенка, 73М.
- Банк заявляє, що усі послуги надаються в повному обсязі – від відкриття рахунків і депозитів до кредитування, касових операцій та консультацій.
- «Метро стало прихистком для харків’ян, а тепер і місцем, де можна отримати банківські послуги. Відкриття підземного відділення у метро – це спосіб забезпечити клієнтам доступ до фінансових послуг у безпечних умовах», – заявила директорка з роздрібного бізнесу Східного регіону банку Ольга Куценко.
Контекст
У серпні 2024 року Райффайзен Банк відкрив перші підземні відділення у Харкові та Дніпрі. Згодом у Сумах з’явилися дві підземні зони обслуговування. Очікується, що такий формат роботи має забезпечити безперебійний доступ до банківських послуг.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.