Nvidia повідомила про рекордні квартальні результати та підвищила прогноз на поточний період, що зміцнило позиції виробника чипів і частково розвіяло страхи інвесторів про можливий перегрів ринку штучного інтелекту. Акції компанії зросли більш ніж на 6% у післяринкових торгах, пише WSJ .

Деталі

У третьому кварталі Nvidia досягла рекордного обсягу продажів – $57 млрд, що на 62% більше, ніж рік тому, і вище за оцінки аналітиків FactSet.

Компанія підвищила прогноз, очікуючи $65 млрд доходів у поточному кварталі, тоді як ринок закладав $62,1 млрд.

Квартальний прибуток компанії зріс до $31,9 млрд, що на 65% більше, ніж показник аналогічного періоду минулого року. Датацентрний бізнес встановив новий рекорд із виручкою $51,2 млрд.

Генеральний директор Дженсен Хуанг заявив, що «ШІ входить у сприятливе коло розвитку», а попит на найпотужніші чипи для дата-центрів Blackwell залишається «зашкалюючим».

Фінансова директорка компанії Колет Кресс повідомила, що половина довгострокового потенціалу компанії пов’язана з переходом клієнтів на прискорене комп’ютерне опрацювання й генеративний ШІ. Хоча великі замовлення на Hopper не реалізувалися через політичні обмеження, Nvidia продовжить роботу з урядами різних країн.

Акції Nvidia зросли більш ніж на 6% у післяринкових торгах. Також зростають акції AMD – приблизно на 5 %, Intel – на 2%, Arm Holdings, Micron Technology та Broadcom додали від 1% до 3%.

Європейський технологічний індекс (SX8P) піднявся на 1,2%. В Азії тайванська TSMC стрибнула на 4,3 %, південнокорейська SK Hynix додала 1,6%, а японський Nikkei повернув позначку 50 000 завдяки різкому зростанню постачальників чипів та акцій, пов’язаних з ШІ.

Контекст

Nvidia залишається ключовим драйвером ринку ШІ та провідним постачальником чипів для великих технологічних компаній. Також компанія продовжує відігравати роль ключового індикатора здоров’я ШІ-сектора, і цього разу інвестори очікували результатів із особливою напругою.

Останні тижні характеризувалися падінням великих технологічних акцій на тлі побоювань, що компанії надмірно витрачаються на інфраструктуру для генеративного ШІ без гарантій швидкої віддачі.

Ситуацію погіршили кілька угод із «круговим» фінансуванням, коли постачальники чипів інвестують у своїх же покупців. Це викликало скепсис, зокрема й навколо недавньої домовленості Nvidia з Microsoft та Anthropic.

За даними Bank of America, 45% глобальних керуючих фондами цього тижня назвали потенційну ШІ-бульбашку серйозним ризиком для ринку. Додатковий тиск спричинили розпродажі акцій Nvidia з боку високопрофільних інвесторів – SoftBank позбувся пакета на $5,8 млрд, а фонд Пітера Тіля продав активи на $100 млн. Інвестор Майкл Беррі також зробив ставку проти Nvidia.

Акції Nvidia більш ніж подвоїлися від квітня до жовтня, однак у листопаді знизилися через страхи перегріву. Загалом за рік папери компанії зросли приблизно на 30%.