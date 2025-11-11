SoftBank повністю продав свою частку в Nvidia за $5,8 млрд, щоб зібрати кошти для інвестиції в OpenAI. Про це пише The Wall Street Journal 11 листопада.

Деталі

Японський конгломерат під керівництвом Масайосі Сона протягом останнього року активно інвестує в штучний інтелект. На початку року SoftBank вклав $7,5 млрд в OpenAI і до січня планує додати ще $22,5 млрд – це робить його найбільшим інвестором творця ChatGPT.

Новина про продаж акцій Nvidia з’явилася одночасно з повідомленням SoftBank про більш ніж подвоєння квартального прибутку – до $16,2 млрд. Основним драйвером стало зростання вартості інвестицій в OpenAI.

Ці результати свідчать, що SoftBank став одним із головних бенефіціарів буму ШІ. Акції токійського інвестора з початку року зросли більш ніж удвічі завдяки очікуванням, що компанії з його портфеля виграють від масового впровадження штучного інтелекту.

Водночас SoftBank більше не є прямим інвестором Nvidia – компанії, що розробляє чипи, які живлять індустрію ШІ. У жовтні SoftBank та його дочірня компанія з управління активами продали всі акції чипмейкера.

Контекст

Продаж відбувся в той самий місяць, коли Nvidia стала першою компанією, що досягла ринкової капіталізації в $5 трлн, підкресливши її центральну роль у бумі ШІ. Цей крок стався попри те, що Сон раніше шкодував про «дорогу помилку»: у 2019 році Vision Fund SoftBank уже продавав частку в Nvidia, отримавши тоді прибуток, але пропустивши історичне зростання акцій компанії.

SoftBank відзвітував про чистий прибуток у 2,502 трлн єн ($16,23 млрд) за три місяці, що завершилися у вересні – це різке зростання з 1,180 трлн єн роком раніше. Кращі за очікування результати забезпечив дохід у 2,157 трлн єн від інвестицій в OpenAI.

SoftBank очолює інвестиції до $40 млрд у творця ChatGPT, плануючи передати $10 млрд співінвесторам. У вівторок компанія повідомила, що співінвестори вже підтвердили всю суму синдикації, а в грудні Vision Fund 2 інвестує додаткові $22,5 млрд в OpenAI.

Нещодавно OpenAI перейшла до традиційнішої корпоративної структури, що полегшить залучення капіталу та талантів. У вересні OpenAI оголосила про п’ять нових дата-центрів у США в межах проєкту Stargate вартістю $500 млрд разом із SoftBank та Oracle.

SoftBank і OpenAI також об’єднали зусилля для надання послуг штучного інтелекту, спочатку для японського бізнесу, щоб закласти основу для можливого глобального розширення.