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Рейтинг роботодавців 2025: Forbes Ukraine визначає найкращих роботодавців країни. Тут можна заповнити анкету

Денис Кацило /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes

1 хв читання

Forbes Ukraine у партнерстві з платформою robota.ua визначає найкращих роботодавців України. Кожен бажаючий може заповнити анкету, щоб допомогти зробити рейтинг. Опитування є повністю анонімним і триває до 28 лютого.

Ключові факти

  • Розкажіть нам про компанію, в якій ви працюєте – опитування триває близько п’яти хвилин.
  • На основі ваших відповідей і відкритої інформації про компанії ми визначимо найкращих роботодавців.
  • Це допоможе українцям знайти гідну роботу, а компаніям – найкращих працівників.
  • Анкету можна заповнити нижче або за посиланням (https://form.typeform.com/to/JQAOysEG) до 28 лютого.

Контекст

Це вже пʼяте наше дослідження місць роботи, третє за час повномасштабної війни. Попередні рейтинги найкращих роботодавців від Forbes Ukraine виходили у 2021, 2022, 2023, 2024 роках Минулого року Forbes опитав майже 42 000 співробітників понад 200 компаній і два десятки експертів із підбору персоналу. Переможцем рейтингу стала IT‐компанія Intellias.

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