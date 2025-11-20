Підписка від 49 грн
Родина депутата Ігоря Палиці отримає в оренду канатні дороги і два готелі в Буковелі

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

2 хв читання

Буковель з висоти пташиного польоту /Shutterstock

Буковель з висоти пташиного польоту Фото Shutterstock

ТОВ «Буковель», яке належить Захару та Оксані Палицям, сину й ексдружині депутата Ігоря Палиці, стало єдиним учасником двох торгів з оренди нерухомості ПриватБанку в курорті Буковель. Компанія отримає в оренду 14 канатних доріг, понад 30 земельних ділянок і два готелі. 

Ключові факти

  • На 20 листопада ПриватБанк запланував три онлайн-аукціони з оренди нерухомості в курорті Буковель в Поляниці Івано-Франківської області. На «Прозорро.Продажі» результати відомі раніше запланованого часу проведення торгів – у двох аукціонах зареєструвався один учасник, ще один не відбувся.
  • В аукціоні з оренди 14 підвісних пасажирських канатних доріг з будівлями та спорудами та 30 земельних ділянок загальною площею майже 99 га перемогло ТОВ «Буковель» Захара та Оксани Палиць. Стартова ціна лота – 9,7 млн грн в місяць, учасник аукціону запропонував 9,86 млн грн. 
  • В аукціоні з оренди двох готелів – Radisson і «Гуртожиток» – і двох земельних ділянок також перемогло ТОВ «Буковель» як єдиний учасник. Він запропонував 8,4 млн грн в місяць при стартовій ціні 8,37 млн грн.
  • Термін оренди майна – один рік, вказано в оголошеннях. Можлива автоматична пролонгація, але й дострокове розірвання з ініціативи власника, якщо орендар не сплачує вчасно або банк продає майно. 
  • В аукціоні з оренди 10 нежитлових приміщень загальною площею понад 4200 кв. м та чотирьох земельних ділянок загальною площею 2 га не було учасників, торги не відбулися.

Контекст

Державний ПриватБанк 5 листопада 2025-го виставив на «Прозорро.Продажі» права оренди частини майна гірськолижного курорту Буковель.

У власності банку – частина земельних ділянок та підйомників, будівлі готелів Radisson та «Гуртожиток» із земельними ділянками, окремі об’єкти комерційної нерухомості, які він отримав від минулих власників на підставі договорів іпотеки у 2016 році, повідомили у пресслужбі банку. 

З 2017-го він здає майно в оренду. «Банк не управляє цим майном самостійно, це непрофільні активи, і управління ними не є банківською діяльністю», – кажуть у пресслужбі. Хто саме орендар, у пресслужбі не кажуть. 

Через ТОВ «Буковель» родина Палиць володіє готелем «Буковель» у Поляниці на 365 номерів, земельними ділянками, канатними станціями, іншою нерухомістю. За роки володіння курортом Палиці побудували в ньому аквапарк Mavka, зараз планують масштабну реконструкцію центральної площі. 

У 2024-му виторг ТОВ «Буковель» зріс на 43,5%, до 1 млрд грн, прибуток – на 72%, до 103 млн грн, за даними YouControl. За дев’ять місяців 2025-го виторг зріс майже на 64%, до 1,3 млрд грн, прибуток – вчетверо, майже до 318 млн грн.

