Менш ніж за два тижні – 20 листопада – відбудуться три онлайн-аукціони на право оренди частини гірськолижного комплексу «Буковель» на Івано-Франківщині. Наступним кроком може стати продаж майна

Державний ПриватБанк 5 листопада виставив на «Прозорро.Продажі» права оренди частини майна гірськолижного курорту «Буковель».

У власності банку є частина земельних ділянок та підйомників, будівлі готелів Radisson та «Гуртожиток» із земельними ділянками, окремі об’єкти комерційної нерухомості, які він отримав від минулих власників на підставі договорів іпотеки у 2016 році, повідомли у пресслужбі банку. З 2017-го він здає майно в оренду, яке використовується для функціонування курорту «Буковель» та готелю Radisson.