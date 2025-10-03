У ніч із 2 на 3 жовтня Росія здійснила чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, використовуючи ракети та безпілотники. Основними цілями ворога стали об’єкти газотранспортної та електроенергетичної систем у кількох областях. Про це повідомили в Міністерстві енергетики та компанії ДТЕК.
Деталі
- Ворог завдав ударів ракетами та дронами по низці об’єктів енергетики, зокрема газотранспортної інфраструктури. За даними Міненерго, в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії. Зокрема, «Сумиобленерго» повідомило, що через удари знеструмлені Конотопський (частково) та Шосткинський райони Сумщини.
- За даними «ДТЕК Нафтогаз», внаслідок атаки було зупинено роботу частини газовидобувних об’єктів на Полтавщині. Тип озброєння – ракети й дрони. Підприємство уточнює, що продовжує аналіз масштабів пошкоджень.
- У Сумській області обстрілами було виведено з ладу об’єкт інфраструктури у Воронізькому старостинському окрузі Шосткинської громади – регіон частково залишився без електропостачання.
- У Запоріжжі повідомляють про сотні ударів – зазнали руйнувань житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури. У Дніпрі, Одесі та Полтаві вночі також зафіксовані вибухи, пов’язані з роботою ППО та влучанням ворожих цілей.
- Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що у Полтавській області рятувальники потрапили під повторний ракетний удар під час ліквідації наслідків обстрілу. Пошкоджено пожежний автомобіль. Минулося без постраждалих.
- Загалом у ніч проти 3 жовтня Росія запустила по Україні 416 засобів повітряного нападу, уточнили Повітряні сили ЗСУ. Серед яких 381 дрон і 35 ракет: сім балістичних «Іскандер-М»/KN-23, 21 крилату ракету «Іскандер-К» і сім керованих авіаракет Х-59/69.
- Основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Черкаська, Сумська, Дніпропетровська, Одеська й Київська області. Зафіксовано влучання 18 ракет і 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях, додали в Повітряних силах.
Контекст
Росія продовжує практику комбінованих атак, поєднуючи масований запуск дронів і ракет, що ускладнює протиповітряну оборону та збільшує ризики для енергетичної системи країни.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія знову фокусується на енергетиці, проводячи розвідку обʼєктів для підготовки масованих ударів, зокрема в тилових зонах.
За даними Міненерго, з березня 2025 року енергетичні обʼєкти зазнали понад 2900 атак, що спричинило пошкодження десятків тисяч елементів системи.
У ніч на 2 жовтня Росія завдала масованого удару по інфраструктурі «Укрзалізниці».
