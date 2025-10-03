У ніч із 2 на 3 жовтня Росія здійснила чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, використовуючи ракети та безпілотники. Основними цілями ворога стали об’єкти газотранспортної та електроенергетичної систем у кількох областях. Про це повідомили в Міністерстві енергетики та компанії ДТЕК.

Деталі

Ворог завдав ударів ракетами та дронами по низці об’єктів енергетики, зокрема газотранспортної інфраструктури. За даними Міненерго, в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії. Зокрема, «Сумиобленерго» повідомило, що через удари знеструмлені Конотопський (частково) та Шосткинський райони Сумщини.

За даними «ДТЕК Нафтогаз», внаслідок атаки було зупинено роботу частини газовидобувних об’єктів на Полтавщині. Тип озброєння – ракети й дрони. Підприємство уточнює, що продовжує аналіз масштабів пошкоджень.

У Сумській області обстрілами було виведено з ладу об’єкт інфраструктури у Воронізькому старостинському окрузі Шосткинської громади – регіон частково залишився без електропостачання.

У Запоріжжі повідомляють про сотні ударів – зазнали руйнувань житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури. У Дніпрі, Одесі та Полтаві вночі також зафіксовані вибухи, пов’язані з роботою ППО та влучанням ворожих цілей.

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що у Полтавській області рятувальники потрапили під повторний ракетний удар під час ліквідації наслідків обстрілу. Пошкоджено пожежний автомобіль. Минулося без постраждалих.

Загалом у ніч проти 3 жовтня Росія запустила по Україні 416 засобів повітряного нападу, уточнили Повітряні сили ЗСУ. Серед яких 381 дрон і 35 ракет: сім балістичних «Іскандер-М»/KN-23, 21 крилату ракету «Іскандер-К» і сім керованих авіаракет Х-59/69.

Основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Черкаська, Сумська, Дніпропетровська, Одеська й Київська області. Зафіксовано влучання 18 ракет і 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях, додали в Повітряних силах.

Рятувальники на Полтавщині потрапили під обстріл росіян

Контекст

Росія продовжує практику комбінованих атак, поєднуючи масований запуск дронів і ракет, що ускладнює протиповітряну оборону та збільшує ризики для енергетичної системи країни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія знову фокусується на енергетиці, проводячи розвідку обʼєктів для підготовки масованих ударів, зокрема в тилових зонах.

За даними Міненерго, з березня 2025 року енергетичні обʼєкти зазнали понад 2900 атак, що спричинило пошкодження десятків тисяч елементів системи.

У ніч на 2 жовтня Росія завдала масованого удару по інфраструктурі «Укрзалізниці».