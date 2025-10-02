Росія, ймовірно, вдосконалила свої балістичні ракети для кращої боротьби з американськими батареями Patriot, повідомили Financial Times нинішні та колишні українські та західні чиновники. Ракети можуть здійснювати маневри під час польоту і обходити системи ППО.

Деталі

Москва, ймовірно, модифікувала свою мобільну систему «Іскандер-М», яка запускає ракети з розрахунковою дальністю до 500 км, а також балістичні ракети повітряного базування «Кинжал», які можуть летіти до 480 км.

Ракети тепер виконують круті піке або непередбачувані маневри, що знизило рівень перехоплення з 37% у серпні до 6% у вересні, пише FT.

Модернізація, ймовірно, базується на програмних змінах, що дозволяють ракетам змінювати траєкторію, ускладнюючи роботу Patriot.

Україна передає дані про перехоплення Пентагону та виробникам Patriot – Raytheon і Lockheed Martin, але оновлення відстають від тактичних змін Росії. Аналітики зазначають, що Росія використовує дані перехоплень для вдосконалення систем наведення ракет, що дозволяє агресивні маневри.

Контекст

За інформацією видання, влітку 2025 року Росія завдала ракетних ударів щонайменше по чотирьох заводах з виробництва безпілотників у Києві та його околицях.

Однією з цілей ЗС РФ стало підприємство, що випускає турецькі дрони Bayraktar, удару по ньому завдали під час атаки 28 серпня. Тоді ж російські ракети обійшли протиповітряну оборону України та пошкодили офіси делегації Євросоюзу та «Британської ради», які були поблизу.

Patriot – єдина система ППО, яка стоїть на озброєнні України, здатна збивати російські балістичні ракети, зазначає Financial Times.

У липні Military Watch Magazine повідомляв, що через виснаження запасів США масштабні поставки систем Patriot та супутніх ракет до України найближчим часом є малоймовірними. Запаси перехоплювачів для Patriot у США скоротилися до 25% від мінімально необхідного рівня, встановленого Пентагоном. Видання зазначає, що дефіцит посилився через попередні поставки Україні та атаку балістичною ракетою Корпусу вартових ісламської революції на військовий об’єкт ВПС США в Катарі 23 червня, коли для відбиття удару системи Patriot витратили десятки перехоплювачів.

У вересні FT повідомляло, що Україна може зіткнутися з браком засобів протиповітряної оборони (ППО) через сповільнення поставок зі США на тлі масованих атак Росії.